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أشخاص يشاركون في مظاهرة بمناسبة مرور 600 يوم على احتجاز الرهائن الإسرائيليين من قبل حماس في غزة، مطالبين بإطلاق سراحهم وإنهاء الحرب، في تل أبيب، إسرائيل، 28 مايو/أيار 2025.
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فيديو. مظاهرات في تل أبيب تطالب بعودة الرهائن وبإنهاء الحرب في غزة

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اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة في تل أبيب مساء الخميس، حيث طالب المتظاهرون بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة ووقف الحرب.

وتجمعت الحشود في ميدان رابين قبل أن تسير في جادة بن غوريون وهم يهتفون ويلوحون باللافتات الداعية لعودة الرهائن.

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وتعد هذه المظاهرة، التي نظمتها مجموعة بارزة مؤيدة للديمقراطية، الأحدث في سلسلة من المسيرات الأسبوعية التي تستهدف قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويقول المتظاهرون إنه لم يتم القيام بما يكفي لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تم احتجازهم خلال هجوم 7 أكتوبر الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل، والذي أشعل شرارة الصراع المستمر.

وقد قُتل أكثر من 54,200 شخص وأصيب أكثر من 123,400 شخص منذ بدء القتال، وفقًا لأرقام وزارة الصحة في غزة.

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