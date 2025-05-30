فيديو. مظاهرات في تل أبيب تطالب بعودة الرهائن وبإنهاء الحرب في غزة

وتجمعت الحشود في ميدان رابين قبل أن تسير في جادة بن غوريون وهم يهتفون ويلوحون باللافتات الداعية لعودة الرهائن.

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وتعد هذه المظاهرة، التي نظمتها مجموعة بارزة مؤيدة للديمقراطية، الأحدث في سلسلة من المسيرات الأسبوعية التي تستهدف قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويقول المتظاهرون إنه لم يتم القيام بما يكفي لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تم احتجازهم خلال هجوم 7 أكتوبر الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل، والذي أشعل شرارة الصراع المستمر.

وقد قُتل أكثر من 54,200 شخص وأصيب أكثر من 123,400 شخص منذ بدء القتال، وفقًا لأرقام وزارة الصحة في غزة.