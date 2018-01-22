المصورة الحربية الجزائرية تروي لحظات تتويجها بلقب الغارديان

في بداية العام 2017، كلفت وكالة رويترز للأخبار مصورتها زهرة بن سمرة بتغطية الجفاف في الصومال. مهمة أضفتها زهرة إلى قائمة المهمات التي تحملها في رصيدها المهن. في الصومال وككل مرة فكرت زهرة في الزاوية والبصمة الشخصية التي ستنقل من خلالها معاناة هذه الأزمة التي تعصف بأكثر من مليوني مواطن يحاولون تخطي المجاعة وسط حقول قاحلة وماشية أصبحت جلدا على عظام، إنها إحدى المهمات الأخيرة التي قامت بها المصورة الصحفية الحربية الجزائرية #زهرة بن سمرة بوكالة رويترز.

‬زهرة اختارتها صحيفة الغارديان البريطانية المصورة الصحفية لعام 2017. وأشادت الغارديان بعمل بن سمرة‭ ‬نظير تغطيتها البعض من أصعب الأزمات والنزاعات التي يشهدها العالم، كالنزاع المسلح في العراق وسوريا وأزمة اللاجئين الروهينغا، والجفاف في الصومال، وغيرها.

Reuters/Zohra Bensemra

زهرة بن‭ ‬زهرة بن سمرة تعيش في الجزائر، #يورونيوز التقتها وحاورتها عن تجاربها وعن قيمة هذه الجائزة التي حازت عليها كأول امرأة عربية وإفريقية ومسلمة وجزائرية.

#يورونيوز- #رشيد سعيد قرني: زهرة بن سمرة مرحبا بك على قناة يورونيوز، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول على اختارت صحيفة الغارديان البريطانية أحسن مصورة صحفية للعام 2017، ومنحت هذه الجائزة لك ماذا يمثل لكِ هذا اللقب؟

زهرة بن سمرة، مصورة صحفية حربية بوكالة رويترز:

في الحقيقة هذه الجائزة تشرف المصور لأنها تجعله يدرك أنه قام بعمل كبير خلال السنة ولم يضيع وقته وقام بدوره على احسن وجه. هذا يدل كذلك على أنني عمد بجد خلال السنة.