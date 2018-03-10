شاهد.. الجيش السوري يدخل مدينة مسرابا

دخلت قوات الجيش السوري بلدة سقبا الزراعية التابعة لمحافظة ريف دمشق، كما أفاد التلفزيون السوري دخول جيشه إلى بلدة مسرابا والسيطرة عليها عند نقطة ضيقة تربط شمال جيب المعارضة بجنوبه.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الاستيلاء على مسرابا والتقدم في الأراضي الزراعية المجاورة أدى إلى ظهور طرق صغيرة معبدة في مرمى النيران المباشرة للجيش وأضاف أن ذلك يعزل فعليا مدينتي دوما وحرستا عن بعضهما البعض وعن باقي المناطق في الجيب.

واستناداً إلى المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له ، فإن الهجوم المستمر منذ ثلاثة أسابيع على آخر معقل للمعارضة بالقرب من دمشق أظفر عن الاستيلاء على نحو نصف مساحة الغوطة الشرقية، وإلى مقتل 976 شخصاً.

مكاسب مسرابا تقسم الغوطة الشرقية إلى نصفين

وكثف الجيش السوري هجومه على الغوطة الشرقية السبت وحقق مكاسب في مدينة مسرابا ومناطق أخرى قال عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام رسمية إنها ستقسم الجيب الخاضع لسيطرة مسلحي المعارضة إلى نصفين.

كثف الجيش السوري هجومه على الغوطة الشرقية يوم السبت وحقق مكاسب قال عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام رسمية إنها ستقسم الجيب إلى نصفين.

وبث التلفزيون الرسمي لقطات من داخل مدينة مسرابا التي تقع على الطريق الواصل بين الشطرين الشمالي والجنوبي من الجيب الخاضع لسيطرة مسلحي المعارضة بعد ورود تقارير عن سيطرة الجيش عليها يوم السبت.

جماعة جيش الإسلام تنفي

لكن حمزة بيرقدار المتحدث باسم جماعة جيش الإسلام، إحدى جماعتي المعارضة الرئيسيتين في الغوطة الشرقية، قال إن مقاتلي المعارضة تمكنوا من صد الهجوم على مسرابا وإن حرستا ودوما ليستا معزولتين.

وقال المرصد إن العملية المستمرة منذ ثلاثة أسابيع على آخر معقل رئيسي للمعارضة قرب دمشق أسفرت عن سقوط نحو نصف المنطقة في يد قوات الجيش ومقتل 976 شخصا.

شاهد أيضا :

ويقول الرئيس السوري بشار الأسد وحليفته الرئيسية روسيا إن الحملة على الغوطة الشرقية ضرورية لوقف قصف المعارضة لدمشق وإنهاء سيطرة المتشددين الإسلاميين على المدنيين في المنطقة.

والهجوم مشابه لهجمات سابقة على معاقل المعارضة باستخدام القوة الجوية الهائلة وفرض حصار صارم لإرغام المسلحين على قبول اتفاقات "للإجلاء".

وتشمل هذه الاتفاقات تسليم مقاتلي المعارضة للأراضي مقابل الخروج الآمن إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا مع عائلاتهم ومدنيين لا يريدون البقاء تحت حكم الأسد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش السوري طوق فعليا مدينتي دوما وحرستا بالغوطة الشرقية بتقدمه في مناطق بينهما وبين بقية أجزاء الجيب الخاضع لسيطرة المعارضة.

التلفزيون السوري: مقاتلو المعارضة يقصفون معبرا بالغوطة لمنع خروج المدنيين

كما ذكر التلفزيون الرسمي السوري الجمعة أن مقاتلي المعارضة في الغوطة الشرقية يطلقون القذائف والرصاص على معبر الوافدين لمنع المدنيين من مغادرة الجيب المحاصر.

ومعبر الوافدين هو المعبر الذي دخلت منه قافلة إغاثة إلى الغوطة الشرقية في وقت سابق يوم الجمعة. ونفى مقاتلو المعارضة السورية مرارا استهداف المدنيين الذين يحاولون مغادرة الغوطة.