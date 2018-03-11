قالت وزارة الدفاع الروسية السبت إنها أجرت تجربة ناجحة لصاروخ "كينجال" (الخنجر) القادر على تجاوز الدرع الصاروخية الأمريكية والذي يتمتع بسرعة تفوق سرعة الصوت.
روسيا تجري تجربة "ناجحة" لصاروخ "كينجال" الذي يفوق بأضعاف سرعة الصوت
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو قالت إنه لعملية إطلاق ناجحة لصاروخ "كينجال" الجديد الذي قال بوتين عنه في وقت سابق إن سرعتة تعادل سرعة الصوت بعشرة أضعاف.
روسيا تجري تجربة "ناجحة" لصاروخ "كينجال" الذي يفوق بأضعاف سرعة الصوت
وأشار بيان الوزارة إلى أن علمية الإطلاق تمت من "مقاتلة من نوع "ميغ-31"، وبأن "الصاروخ الخارق للصوت أصاب الهدف المحدد له في الحقل التجريبي".
ونشرت الوزارة مقطعا مصورا لطيارين يستعدان لطيران على متن طائرة تحمل صاروخا كبيرا، ثم أظهر الفيديو انفصال الصاروخ عن الطائرة وهي تحلق في الجو، قبل أن يكمل الصاروخ طريقه مصدرا ذيلا من النار.
الإعلان عن هذه التجربة "الناجحة" يأتي بعد الخطاب القوي الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأول من آذار/ مارس وكشف خلاله عن مجموعة من الأسلحة النووية الجديدة، من بينها صاروخ "كنجال".
وأوضح أن هذه الأسلحة الروسية الجديدة تستطيع أن تصيب أي نقطة في العالم ولا يمكن لأي درع صاروخية بنتها الولايات المتحدة اعتراضها. وهو الأمر الذي عادت وأكدته وزارة الدفاع الروسية مجددا.
كما أكد بوتين خلال خطابه أن نظام "كينجال" قد نُشره بالفعل في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية منذ مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، موضحا أن الصاروخ "يحلق بسرعة تزيد بـ 10 أضعاف عن سرعة الصوت"، وبأنه "يحمل رؤوسا نووية وغير نووية إلى مسافة تصل إلى ألفي كيلو متر".
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