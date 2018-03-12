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مغامرات يابانية: زيارة عائمة لضريح إتسوكوشيما

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مغامرات يابانية: زيارة عائمة لضريح إتسوكوشيما

مغامرات يابانية: زيارة عائمة لضريح إتسوكوشيما
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عدد جديد من مغامراتنا اليابانية في إتسوكوشيما، جزيرة صغيرة في خليج هيروشيما غالبا ما تسمى ميياجيما.

مراسلنا دوني لوكتيه توجه اليها:“من غير المعتاد أن نكتشف موقعاً رائعاً للتجديف بالكاياك إلا عندما نزور ضريح إتسوكوشيما، المعروف ببوابته، توري العائمة”.

في المد العالي، البحر الداخلي لسيتو يحيط بأقدام هذه البوابة التي يبلغ ارتفاعها 16 متراً والتي تمثل مدخل ضريح الشنتو.

“أجمل منظر من ميياجيما هو هذه النقطة من الباب الأمامي، الضريح والجبال. ترى هذا من البحر فقط، لهذا السبب يختار الكثير من الزوار التجديف“، يقول مرشدنا السياحي كوشي هارونا.

في الماضي ، مر الحجاج تحت “توري” عندما زاروا الحرم.
اليوم ، يصنف هذا الموقع الذي يعود تاريخ تصميمه إلى القرن الثاني عشر إلى “التراث العالمي” لليونسكو. يعتبر واحدا من الأمثلة الأكثر تميزا من الهندسة المعمارية للشنتو.

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