عدد جديد من مغامراتنا اليابانية في إتسوكوشيما، جزيرة صغيرة في خليج هيروشيما غالبا ما تسمى ميياجيما.
مغامرات يابانية: زيارة عائمة لضريح إتسوكوشيما
مغامرات يابانية: زيارة عائمة لضريح إتسوكوشيما
مراسلنا دوني لوكتيه توجه اليها:“من غير المعتاد أن نكتشف موقعاً رائعاً للتجديف بالكاياك إلا عندما نزور ضريح إتسوكوشيما، المعروف ببوابته، توري العائمة”.
في المد العالي، البحر الداخلي لسيتو يحيط بأقدام هذه البوابة التي يبلغ ارتفاعها 16 متراً والتي تمثل مدخل ضريح الشنتو.
“أجمل منظر من ميياجيما هو هذه النقطة من الباب الأمامي، الضريح والجبال. ترى هذا من البحر فقط، لهذا السبب يختار الكثير من الزوار التجديف“، يقول مرشدنا السياحي كوشي هارونا.
في الماضي ، مر الحجاج تحت “توري” عندما زاروا الحرم.
اليوم ، يصنف هذا الموقع الذي يعود تاريخ تصميمه إلى القرن الثاني عشر إلى “التراث العالمي” لليونسكو. يعتبر واحدا من الأمثلة الأكثر تميزا من الهندسة المعمارية للشنتو.
#اليونيسكو_للتراث_العالمي من باب المثال لا الحصر 厳島神社 Itsukushima-jinja ضريح اتسوكوشيما جينجا وهي بوابة تطفو فوق سطح الماء في هاتسوكايتشي بمدينة هيروشيما 2️⃣ pic.twitter.com/00PRCkbhNr— Banzai Q8 (@banzai_q8) 15 novembre 2017
معبد إتسوكوشيما بالقرب من هيروشيما يعد من المعالم المميزة في اليابان ويعتبر من ضمن مواقع يونسكو للتراث… http://t.co/WKS1VPuITW— Hashim Al-Jazzaf (@haljazzaf) 6 septembre 2014