نجاح كبير لمنتدى أفلام الرسوم المتحركة الأوروبية في بوردو الفرنسية

احتفلت منصة الانتاج هذه بالذكرى العشرين لتأسيسها في بوردو الفرنسية هذا العام.

في سياق مزدهر: اليوم في أوربا تضاعف انتاج الأفلام الطويلة من هذا النوع خمس مرات مقارنة بعام 1999.

في دائرة الضوء خلال هذه الدورة، تنهض الرسوم المتحركة الاسبانية التي تضررت بشدة جراء الأزمة .

كارلوس بيرن، رئيس الاتحاد الإسباني لمنتجي الأفلام المتحركة يحدثنا عن الأرقام:“الشركات الاسبانية لهذا القطاع – مجتمعة – سجلت في العام الماضي، إيرادات قدرها 654 مليون يورو ، بزيادة قدرها 20 ٪ على مدى عام واحد. هذا العام، بفضل المزايا الضريبية الموجودة في إسبانيا لأعمالنا من المتوقع الوصول إلى 850 مليون يورو تقريباً “.

أفريقيا مصدر الهام وسوق محتملة

من بين الأفلام التي عرضت هذا العام، يستحضر البعض أفريقيا، مثل يوم آخر من الحياة#

اختار المنتج الفرنسي سيباستيان أونومو تنظيم أحد الجنود الأطفال في ليبيريا. قصة يمكن أن تستقطب جمهوراً عالمياً، خاصة افريقياً.

“ستكون هناك حاجة للمحتوى والترفيه لهذا الجمهور . سيتوجب تغذية القنوات بمحتوى جيد، لكن بمحتوى يعبر عن واقعه ايضاً.

بالنسبة لنا، من المهم أن نكون حاضرين كشريك أوروبي، لدعم هذا التطور بدلاً من الأمريكيين أو الصينيين “، يقول سيباستيان أونومو .

مقطع من فيلم“الله ليس مرغماً”

نقيض البريكست

تمكن 900 من المحترفين الحاضرين في هذه الدورة التعرفُ على 60 مشروعاً، لكن واحداً فقط من المملكة المتحدة.

