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الولايات المتحدة الأمريكية

القبض على عروس أثناء توجهها إلى حفل زفافها

كانت آمبر تلبس ثوباً أبيضَ عندما تمّ اعتقالها ووضعها في سيارة الشرطة.

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القبض على عروس أثناء توجهها إلى حفل زفافها

القبض على عروس أثناء توجهها إلى حفل زفافها
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MARANA PD
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ألقت شرطة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية القبض على عروس عندما كانت في طريقها إلى حفل زفافها. الشرطة أشارت إلى أنّ العروس كانت تقود سيارتها تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

ويتعلق الأمر بالسيدة آمبر يونغ، التي تبلغ من العمر 32 عاما، والتي أوقفتها الشرطة يوم الإثنين عند حوالى الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مارانا على خلفية وقوع تصادم بين ثلاث سيارات، وهو الخبر الذي أكده رقيب في شرطة مارانا يدعى كريسويل سكوت.

وأوضحت الشرطة أن شخصاً واحداً أصيب بجروح طفيفة خلال هذا الحادث، كما تمّ نقل العروس إلى مركز الشرطة لإخضاعها لفحص الدم قبل أن يتمّ إطلاق سراحها.

ولم تحدّد مصالح الشرطة نوع المادة غير المسموحة، الكحول أو المخدرات، التي كانت العروس آمبر يونغ قد تناولتها قبل قيادتها للسيارة.

Journalist name • Adel Dellal