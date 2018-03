شباط/ فبراير 2018: حر في القطب الشمالي وبرد في أوروبا

خلال هذا اشهر، مرة أخرى، كانت درجة الحرارة الاجمالية فوق المتوسط – مع حرارة قياسية في بعض مناطق القطب الشمالي. كان الجو حارا بشكل خاص في اجزاء من الولايات المتحدة والمكسيك وتركيا ومنطقة القوقاز، عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في أجزاء من القطب الشمالي، كانت درجات الحرارة اليومية لأكثر من أسبوع أكثر من 30 درجة مئوية فوق المتوسط.. تزامنت غزوات الهواء الدافئ في القطب الشمالي مع هواء بارد قادم إلى أوروبا، حيث اتسمت نهاية الشهر بموجة باردة سُميت وحش الشرق جلب درجات حرارة دون الصفر من سيبيريا.

بالنسبة لمعظم أنحاء أوروبا، كان شهر شباط/ فبراير أكثر برودة من المتوسط، باستثناء أقصى الشمال والجنوب الشرقي من القارة.

3rd warmest February on record. Globally more than 0.4°C warmer than average Feb from 1981-2010. Temp in #Arctic much above average; in most of Europe & large parts of Canada very low #temperature. For more info read latest #temperature summary of #C3S ➡️https://t.co/hfBBdjZqEk pic.twitter.com/S0bbT8njfH

ECMWF