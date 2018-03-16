وتعرف هذه البطولة السنوية في نسختها 43 مشاركة أسماء عالمية كبيرة في التنس على غرار المصنف الأول عالميا السويسري روجيه فيدرر.
فيدرروكوريك يتأهلان إلى نصف نهائي بطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة
اقتطع الكرواتي بورنا كوريك المصنف 49 عالميا ورقة العبور للدور نصف النهاني من بطولة إنديان ويلز للأساتذة التي تعرف أيضا بالإسم التجاري "بي-أن- بي- باريبا".
فيدرروكوريك يتأهلان إلى نصف نهائي بطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة
وإحتاج الكرواتي إلى أقل من ساعتين ونصف للفوز والقضاء على حظوظ الجنوب إفريقي كيفين أندارسون حامل لقب بطولة أمريكا المفتوحة 2017 بواقع مجموعتين لواحدة 2-6، 6-4، و7-6 بعد عملية التاي بريك.
وستكون المهمة صعبة أمام بورنا في الدورنصف النهائي أمام روجيه فيدرر الذي تأهل بدوره إلى المربع الذهبي بكل سهولة بعد فوزه على الكوري الجنوبي هييون شونغ المصنف 21 عالميا.
وتعتبر هذه المنافسة التي تجري على أرض صلبة أولى بطولات الأساتذة قبل بطولة ميامي، كما تعتبر من أفضل البطولات حضورا بعد منافسات الجوائز الكبرى وبطولات الغراند سلام.