النجمة الأميركية ريانا ترفض اعتذار سناب شات

الطرح كما قرأه البعض إحالة إلى قضية سابقة، حيث تمّت إدانة مغني الراب، براون، بعد ضربه ريانا في العام 2009 على إثر خلاف نشب بينهما أمام العلن. وقالت مصادر إعلامية إن شركة سناب شات نشرت بياناً لها قالت فيه "إن خطأ ما قد وقع" قبل أن تسحب الإعلان في وقت لاحق.

وأضاف البيان "تمت الموافقة على الإعلان بالخطأ، وهو يخرق قواعد شركتنا. تمّ سحبه ما إن لاحظنا وجوده. نعتذر عن حدوث هذا الأمر".

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ريانا من جهتها رفضت الاعتذار وغرّدت عبر حسابها على تويتر متوجهة إلى الشركة بضمير المُخاطب "سناب شات، أنت تعرف أنك لست تطبيقي المفضل، ولكني أحاول فهم كل هذه الفوضى. أريد أن أقنع نفسي أن ما حدث نتيجة جهل ما، ولكني أعرف أنك لست على هذا القدر من الغباء. لقد أنفقت المال من أجل تصميم إعلان معيب بالنسبة إلى ضحايا العنف المنزلي... عار عليك".