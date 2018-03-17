الفيفا تقرر إضافة حكم الفيديو والتبديل الرابع في مونديال روسيا

أعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن الإتحاد قرراعتماد تقنية الفيديو المساعد للحكم بشكل رسمي خلال كأس العالم التي ستقام فعالياتها في روسيا في يونيو حزيران 2018، وكذا في جميع مباريات كرة القدم بصفة دائمة.

وأكد المسؤول الأول في الإتحاد أن حكام المونديال على أتم الإستعداد للتعامل مع هذه التقنية، حيث يتم تدريبهم حاليا على إستخدامها.

وقال انفانتينو في بيان للفيفا: "قمنا بدراسة أكاديمية ورأينا أن تقنية الفيديو مفيدة لكرة القدم وللحكام، لذلك قررنا اعتمادها بشكل رسمي، لأننا قمنا بتجربتها في ألف مباراة حتى الآن ونسبة الدقة فيها وصلت إلى 99%، لذا أرى أنها تجربة ناجحة". وأضاف انفانتينو:"ستتمكن الفرق من إجراء تبديل رابع في حال امتدت المباراة لوقت إضافي". وشدد على أن التجارب "أثبتت بالأدلة أن التقنية تساعد الحكام وستضمن عدالة وشفافية أكبر في اللعبة".

ووافق المجلس الدولي لكرة القدم المسؤول عن سن قوانين اللعبة هذا الشهر على استخدام تقنية حكم الفيديو رغم الجدل الذي أثارته.

ويقول منتقدون: "إن هذه التقنية تسببت في ارتباك بالمسابقات التي استخدمت فيها خاصة للمشاهدين في الملاعب الذين غالبا لا يدركون ما يحدث خلال عملية المراجعة".

وستسمح هذه التقنية لحكم المباراة في الحالات المثيرة للجدل، اللجوء إلى الفيديو لمشاهدة اللقطة من جديد، أو أخذ آراء حكام يتابعون اللقطة على شاشة خاصة، وبناء عليه يتخذ حكم اللقاء قراره النهائي.

وشرع الاتحاد الدولي فيفا في تطبيق الفكرة لأول مرة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت باليابان 2016، وكذا في الدوريين الألماني و الإيطالي هذا الموسم، كما تم تجربتها في بعض مباريات كأس الاتحاد الانجليزي وكأس رابطة الأندية الانجليزية بهدف مساعدة الحكام على اتخاذ القرار الصائب في بعض الحالات المثيرة للجدل.

ويعتبر تطبيق هذا النظام في كأس العالم، خلال الفترة من 14 يونيو حزيران وحتى 15 يوليو تموز، كان أحد أهم وعود إنفانتينو عند انتخابه في فبراير شباط 2016.