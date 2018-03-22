جمهور العراق سعيد باستضافة لقاءات كروية في ملاعبه بعد حظر استمر لعقود

تابع حوالى 65 ألف مشجع المباراة الودية الدولية التي جمعت قطر والعراق في ملعب مدينة البصرة الأربعاء، ضمن افتتاح فعاليات "بطولة الصداقة الودية لكرة القدم".
وعلى الرغم من فوز قطر (3/2) لكن جمهور البصرة شعر أيضا بنشوة النصر، فقد تمكن العراق أخيرا من رفع حظر استمر ثلاثة عقود وحُرم بسببه من استضافة لقاءات كروية دولية.
والعراق ممنوع من استضافة لقاءات دولية على أرضه منذ غزوه الكويت عام 1990 عندما حظر الفيفا إقامة مباريات هناك لدواع أمنية.
عضو الاتحاد العراقي كامل زغير قال : "عملنا منذ العام 2011 من أجل رفع الحظر. وقد تحقق هذا بحمد الله بشكل جزئي. والهدف الكبير هو رفع الحظر كليا".
وأضاف زغير: "إقامة البطولة في البصرة تحمل أهمية كبيرة. فالبصرة الحبيبة تملك ملاعب وجميع المستلزمات".
وبقي الحظر ساريا على العراق بعد الغزو بقيادة الولايات المتحدة عام 2003. ورُفع بشكل متقطع ثم أُعيد فرضه لأسباب أمنية أخرها كان الحرب ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية.
ورفع الاتحاد الدولي لكرة القدم الأسبوع الماضي الحظر عن ملاعب البصرة وكربلاء وأربيل، لكنه لم يوافق بعد على إقامة مباريات في بغداد.