ترامب يطالب ممثلة إباحية بدفع 20 مليون دولار

أقام محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد الممثلة الاباحية ستورمي دانيلز يتهمونها بانتهاك اتفاقية بعدم الافصاح عن المعلومات لعشرين مرة على الأقل.

وطالب محامو ترامب دانيلز التي زعمت أنها كانت على علاقة بترامب بدأت في 2006 واستغرقت عدة أشهر بدفع 20 مليون دولار على الأقل لخرقها الاتفاقية.

وقدم المحامون مذكرتين أمام محكمة في ولاية كاليفورنيا، في تصعيد جديد للحرب القضائية المشتعلة بين الممثلة الإباحية والرئيس الامريكي.

محامي دانيلز يرد

وأعرب مايكل أفيناتي محامي الممثلة الاباحية استغرابه من الدعوى القضائية التي قدمها محامو ترامب.

وقال أفيناتي في تغريدة على موقع تويتر "كيف يمكن لترامب أن يطالب موكلتي بدفع 20 مليون دولار جراء اضرار لحقت به من اتفاق هو ومحاميه كوهين نفيا وجوده وأكدا أن ترامب لم يكن أحد أطرافه"

تهديد جسدي

وكان محامي دانيلز قد قال لشبكتي (سي.إن.بي.سي) و (سي.إن.إن) يوم الجمعة إن دانيلز تعرضت لتهديد جسدي وتلقت تحذيرا بالتزام الصمت بشأن علاقتها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم يقدم المحامي مايكل أفيناتي تفاصيل بشأن التهديد ضد ستيفاني كليفورد التي تستخدم اسم الشهرة ستورمي دانيلز في عملها. وقال إن كيلفورد ستتحدث بالتفصيل عن الأمر في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) ستبث يوم 25 مارس آذار.

وقال لسي.إن.إن "تعرضت موكلتي لتهديد جسدي لالتزام الصمت بشأن ما تعرفه عن دونالد ترامب".

وأضاف "ستقدم تفاصيل محددة بشأن ما حدث".

وزعمت كليفورد أنها كانت على علاقة بترامب بدأت في 2006 واستغرقت عدة أشهر. ونفى ترامب ذلك.

وفي رسالة أرسلت لمحامي ترامب الخاص مايكل كوهين يوم الاثنين عرضت كليفورد إرسال مبلغ 130 ألف دولار لحساب خصصه ترامب حتى تتحرر من اتفاق سري وقعته في أكتوبر تشرين الأول 2016. وتجاهل كوهين العرض.

وقال كوهين إنه دفع لكليفورد 130 ألف دولار من ماله الخاص خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016. ولم يذكر سبب تقديم هذا المبلغ كما لم يحدد إن كان ترامب علم بذلك.

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وأقام أفيناتي دعوة قضائية الأسبوع الماضي في لوس أنجليس قائلا إن ترامب لم يوقع الاتفاق السري الذي أبرمه محاميه مع كليفورد مما يجعل الاتفاق باطلا ويتيح نشر الاتفاق والوثائق المرتبطة به.

وقال أفيناتي لرويترز اليوم الجمعة إن ست نساء تواصلن مع مؤسسته القانونية للحديث عن علاقاتهن مع ترامب. وأضاف أن النساء كانت لديهن "قصصا مشابهة بشكل مذهل لقصة موكلتي".

وأضاف "ما زلنا بصدد التحقق من هذه المزاعم".

وفي وقت سابق أبلغ أفيناتي شبكتي (سي.إن.بي.سي) و (سي.إن.إن) إن اثنين على الأقل من النساء وقعن اتفاقات سرية.

المصدر: رويترز