المغرب يرصد 15.8 مليار دولار و12 ملعبا بملف استضافة مونديال 2026

وفي مؤتمر صحفي عقده في الدار البيضاء، قال مولاي حفيظ العلمي، رئيس لجنة ترشيح المغرب، إن لبلاده "جميع الحظوظ" في استضافة المونديال، الذي يتنافس على استضافته أيضا كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كما أكد العلمي أن لا جديد في استراتيجية بلاده من أجل المونديال، لأن المملكة قد خصصت استثمارات من أجل هذا الشأن مسبقا.

وأضاف العلمي أن نقاط القوة في العرض المغربي يتمثل "المناطق الزمنية" (GMT+0)، التي ستسمح "للعديد من الدول بمتابعة المباريات على الهواء مباشرة"، بالإضافة إلى التسهيلات أمام مشجعي المنتخبات لزيارة المملكة، حيث أن هناك "70 دولة غير خاضعة لنظام التأشيرات"، وأيضا، أن "المسافات بين الملاعب قصيرة".

وسيجدد المغرب خمسة ملاعب في العاصمة الرباط ومدن مراكش وفاس وأغادير وطنجة، ليرفع من طاقتها الاستيعابية، وحتى تستجيب للمعايير التي يشترطها "فيفا"، كما أنه بصدد تشييد ملاعب في مدن الدار البيضاء ووجدة وتطوان.

ويمتلك استاد مدينة طنجة الطاقة الاستيعابية الأكبر في البلاد، حيث يتسع لحوالي 93 ألف مشجعا.

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كما قال العلمي إن حجم الاستثمار العام المخطط له هو 12.6 مليار دولار، مع خفض الجهد العام إلى ملياري دولار، بسبب الميزانيات الاستثمارية المبرمجة بالفعل، كما قدّر استثمار حوالي 3.2 مليار دولار في البنى التحتية من مواصلات ومستشفيات وفنادق.

وكان المغرب أعلن في آب/أغسطس الماضي ترشحه للمرة الخامسة لاستضافة العرس العالمي بعد 1994 و1998 و2006 و2010.

من جانبه، سيعلن الفيفا عن البلد الذي يستضيف مونديال 2026 في 13 حزيران/يونيو القادم، وذلك خلال مؤتمر صحفي في موسكو على هامش طبعة 2018 من المونديال.