"جوريزاليم بوست": الفيفا ينفي تصريحات إسرائيل بشأن بث مباريات كأس العالم للشرق الأوسط

ذكرت صحيفة جوريزاليم بوست أن وزارة الخارجية الإسرائيلية صرحت، عبر صفحتها الخاصة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها حصلت على تصاريح لبث، مباريات كأس العالم للعام 2018 مجانا لدول منطقة الشرق الأوسط، مصحوبة بتعليق كروي باللغة العربية وأثار الخبر جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مستنكر ومرحب.

وجاء في البيان أن إسرائيل ستبث المباريات لكل من مصر والأردن ولبنان لحقوق بث تبلغ قيمتها 7.8 مليون دولار، طبقا للصحيفة.

ومن العادة أن تتكفل قنوات بي إن سبورتس الرياضية، المملوكة لدولة قطر، ببث جميع المباريات في مثل هذه المناسبات الرياضية لمنطقة الشرق الأوسط.

الفيفا تنفي

من جانبه، نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، ادعاءات إسرائيل بشأن بث المباريات، وطالب من الدولة العبرية توضيحا رسميا موثقا بمستندات بيع وشراء حقوق البث.

وقال الفيفا، في بيان له يوم الخميس، إن هيئة الإذاعة الإسرائيلية غير مخولة ببث المباريات خارج إسرائيل وأضافت أن مجموعة بي إن سبورتس الرياضية هي الجهة الوحيدة المصرح لها بالبث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طبقا لما ورد في صحيفة جوريزاليم بوست.

ونقلت الصحيفة في نفس العدد الذي تم إصداره في السادس عشر من آذار-مارس عن مذيع مصري وصفه الخطوة الإسرائيلية المزعومة بـ "الصفعة" على وجه قطر"، الأمر الذي يؤكد استمرار الأزمة الدبلوماسية المستمرة بين مصر وقطر. بينما حذر حسب الصحيفة مذيع مصري آخر وهو "أحمد موسى"، من خطر تسلل إسرائيل للمشاهد العربي عبر بثها للمباريات.

اقرأ المزيد: