دل بوترو يفوز بأول لقب في بطولات الأساتذة متغلباً على فيدرر

الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو يفوز بأول لقب له في بطولات الأستاذة بعد أن ألحق الهزيمة بالمصنف أولاً عالمياً السويسري روجر فيدرر في بطولة انديان ويلز المفتوحة، ليل الأحد.
ويقول دل بوترو" لا أصدق أنني فزت بهذا اللقب وهزمت روجر في مباراة رائعة. يجب أن تكون قوياً لكي تتحمل مثل هذه المباراة. حين تواجه روجر كل شيء يجب ان يكون ممتازاً.
بعد ثماني سنوات على فوزه ببطولة أميركا المفتوحة، فاجأ دل بوترو الجماهير بتفوقه على فيدرر. فالارجنتيني الذي عانى من سلسلة إصابات بمعصمه كادت أن تنهي مسيرته الرياضية، تمكن في المباراة الثالثة والحاسمة التي أنهاها مسجلاً 6-1.
ويضيف البطل الارجنتيني"أكن الكثير من الحب لوطني ولمدينتي. بعد ميامي سيكون الحظ بجانبي للعودة اليهما والقيام بحفلة كبيرة للاحتفال بهذا اللقب وأتشارك معهم بهذا النصر".