بريطانيا والاتحاد الأوروبي.. الاتفاق على مرحلة انتقالية حتى نهاية 2020

توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على مرحلة انتقالية تمتد حتى نهاية 2020 بما يهييء الطريق لتحقيق الانفصال البريطاني عن الاتحاد لأوروبي بسلاسة.وتضمن الاتفاق حلا مؤقتا لمسألة الحدود مع إيرلندا حيث كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اعتبرته غير مقبول قبل وقت مضى. ويقضي الاتفاق المؤقت وضع حدود مع جمهورية ايرلندا على ان تظل ايرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي التابع للاتحاد الاوروبي في حال لم يتم التوصل إلى حل ناجع.

وقال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي

"توصلنا للاتفاق الانتقالي.. ولم نصل بعد إلى نهاية المطاف،يوجد الكثير من العمل ينتظرنا بشأن المواضيع ذات الأهمية و من بينها إيرلندا و إيرلندا الشمالية".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اتفقا على أن يتضمن الانسحاب "حلا بديلا" استثنائيا لتجنب أزمة الحدود مع أيرلندا.وأكد بارنييه أن الجانبين اتفقا بالكامل على حقوق المواطنين والتسوية المالية غير أنه قال إن ايرلندا ما زالت تمثل مشكلة مضيفا "لم نصل إلى نهاية الطريق".

من جهته قال ديفيد ديفيز وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بالحكومة البريطانية إن بلاده ستتمكن من إبرام اتفاقات تجارية جديدة خلال الفترة الانتقالية وإن القواعد التجارية الحالية ستسري خلال تلك الفترة.وأكد أن الجانبين ملتزمان بالكامل بالاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في ديسمبر كانون الأول الماضي.