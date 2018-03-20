سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2018 في ليبيا

قال أيمن بوراس المتحدث باسم سيف الإسلام القذافي في مؤتمر صحفي عقد الإثنين بالعاصمة التونسية إن نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي سيترشح رسميا للانتخابات الرئاسية في ليبيا إذا أجريت في موعدها في أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقال بوراس خلال الندوة إن سيف الإسلام القذافي "سيطل بنفسه" قريبا على الليبيين لعرض "مشروع متكامل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا" لقيادة البلاد، موضحا أن هدفه هو أن يكون طرفا في الحياة السياسية "لإعادة بناء ليبيا".
وأوضح بوراس أن سيف الإسلام موجود في ليبيا و"أصبح يتمتع الآن بكافة الصلاحيات القانونية التي تخوله الترشح إلى الانتخابات الرئاسية"، بعد أن تم إسقاط جميع التهم عنه من قبل "محكمة الزنتان وقانون العفو العام الصادر عن برلمان ليبيا".
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واعتبر خالد غويل محامي سيف الإسلام القذافي أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد موكله "لا قيمة لها"، لأنها "محكمة أوروبية أنشئت بحسب نظام أساسي في روما (..) وهي غير خاضعة لمنظومة الأمم المتحدة".
وأضاف المحامي أن "سيف الإسلام حوكم أمام محكمة ليبية، ولا يجوز أن يحاكم أمام محكمة أخرى في الصفة ذاتها"، مشيرا إلى أن موكله تمتع بقانون العفو العام من أعلى سلطة تشريعية في الدولة الليبية، أي مجلس النواب".
ويرى مراقبون أن سيف الإسلام يسعى للاستفادة من الشعور السائد في ليبيا بفقدان الأمن منذ الإطاحة بوالده، وتحولها إلى دولة تتقاذفها أطراف متنازعة خاضعة لإدارة قادة عسكريين وميليشيات. وسط فشل جميع مبادرات المجتمع الدولي لمساعدة الأطراف الليبية على لإعادة لم شمل البلاد وإرساء شكل من الاستقرار.