شركة أرامكو السعودية للنفط قد تطرح للاكتتاب في البورصة نهاية العام

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح نية المملكة في المضي قدما في طرح عام أولي لشركة النفط أرامكو في بورصة دولية على غرار بورصة لندن أو نيويورك في النصف الثاني من 2018، على الرغم من بعض الشكوك التي سبق وأن أثيرت حول تأجيل المسألة إلى العام المقبل. وأوضح خالد الفالح لوكالة رويترز أنّ عملاق النفط السعودي ربما قد يطرح لاكتتاب عام على المستوى المحلي أيضا.
وأشار الفالح إلى أنّ بورصة نيويورك ما زالت في السباق للطرح العام الأولي لشركة أرامكو، لكن المسؤولين السعوديين بحاجة إلى تقييم خطر "دعاوى قضائية غير موضوعية" محتملة قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأضاف: "قمنا بتجهيز كل المستندات لنكون جاهزين لتنفيذ الإدراج المحلي والدولي على السواء... لم نغلق الباب أمام عام 2018".
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قلق سعودي بسبب أرامكو.
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وتخطط المملكة العربية السعودية لإدراج حصة تصل إلى 5 في المائة في شركة أرامكو السعودية في طرح عام أولي قد يقدر قيمة الشركة عند حوالي تريليوني دولار ويجعلها أكبر شركة نفطية في العالم من ناحية القيمة السوقية.
وسبق وأن ترددت تعليقات حول أهمية شركة أرامكو بحيث لا يجب أن تكون هناك مجازفة في الإدراج في الولايات المتحدة بسبب مخاطر التقاضي، مثل دعاوى قضائية قائمة ضد شركات نفطية منافسة عن دورها في تغير المناخ، إلا أنّ وزير الطاقة أكد أنّ نيويورك ما زالت في السباق للطرح العام الأولي.
ولم يتردّد الفالح في القول: "لدينا بواعث قلق، من البديهي أن أرامكو كبيرة جدا ومهمة جدا وقيمتها عالية جدا، ومن المحتمل أننا قد نواجه مخاطر من بعض الدعاوى القضائية غير الموضوعية وإجراءات التقاضي والتي يجب علينا أن نضعها في الاعتبار في قرارانا النهائي".
والتحديات القانونية قد تنتج عن قانون أميركي يسمح لضحايا أميركيين لهجمات شنها متشددون بمقاضاة حكومات أجنبية لطلب تعويضات.