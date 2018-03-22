شركة أرامكو السعودية للنفط قد تطرح للاكتتاب في البورصة نهاية العام

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح نية المملكة في المضي قدما في طرح عام أولي لشركة النفط أرامكو في بورصة دولية على غرار بورصة لندن أو نيويورك في النصف الثاني من 2018، على الرغم من بعض الشكوك التي سبق وأن أثيرت حول تأجيل المسألة إلى العام المقبل. وأوضح خالد الفالح لوكالة رويترز أنّ عملاق النفط السعودي ربما قد يطرح لاكتتاب عام على المستوى المحلي أيضا.

وأشار الفالح إلى أنّ بورصة نيويورك ما زالت في السباق للطرح العام الأولي لشركة أرامكو، لكن المسؤولين السعوديين بحاجة إلى تقييم خطر "دعاوى قضائية غير موضوعية" محتملة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأضاف: "قمنا بتجهيز كل المستندات لنكون جاهزين لتنفيذ الإدراج المحلي والدولي على السواء... لم نغلق الباب أمام عام 2018".