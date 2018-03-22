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مغامرات يابانية: الغوص في مياه أوكيناوا، جنة اليابان الاستوائية

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مغامرات يابانية: الغوص في مياه أوكيناوا، جنة اليابان الاستوائية

مغامرات يابانية: الغوص في مياه أوكيناوا، جنة اليابان الاستوائية
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في مغامراتنا اليابانية نتوجه إلى جزر أوكيناوا، أقصى جنوب البلاد.

“أوكيناوا هي جنة اليابان الاستوائية: هذه المياه الفيروزية وشعابها المرجانية البكر من بين أفضل وِجْهَات الغوص في العالم“، يقول مراسلنا دوني لوكتيه الذي توجه إليها.

بحر دافئ بمياه شفافة

على عمق 15 متراً، نتعرف على بعض المناظر البحرية المذهلة لحديقة كيراما سوتو الوطنية والشعاب المرجانية التي لا حدود لها والتي تعج بالحياة. يصعب العثور على بعض هذه الأنواع في أي مكان آخر.

“هناك الكثير عن الجزر الصغيرة هنا، الحياة تحت الماء متنوعة للغاية. حين نبتعد قليلاً من الجزر، يمكننا رؤية الحيتان الحدباء“، يقول دليلنا الذي يرافقنا يوسي مياهيرا.

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