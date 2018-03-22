في مغامراتنا اليابانية نتوجه إلى جزر أوكيناوا، أقصى جنوب البلاد.
مغامرات يابانية: الغوص في مياه أوكيناوا، جنة اليابان الاستوائية
مغامرات يابانية: الغوص في مياه أوكيناوا، جنة اليابان الاستوائية
“أوكيناوا هي جنة اليابان الاستوائية: هذه المياه الفيروزية وشعابها المرجانية البكر من بين أفضل وِجْهَات الغوص في العالم“، يقول مراسلنا دوني لوكتيه الذي توجه إليها.
The sea around Okinawa Islands is incredibly clear and transparent. For our scuba diving trip, we took a ferry from Naha to Kerama Islands — a beautiful whale watching destination — and found a family-owned dive centre at Zamami. #VisitJapan pic.twitter.com/Cp5FNp5Ixo— Denis Loctier (@Loctier) 12 mars 2018
بحر دافئ بمياه شفافة
على عمق 15 متراً، نتعرف على بعض المناظر البحرية المذهلة لحديقة كيراما سوتو الوطنية والشعاب المرجانية التي لا حدود لها والتي تعج بالحياة. يصعب العثور على بعض هذه الأنواع في أي مكان آخر.
“هناك الكثير عن الجزر الصغيرة هنا، الحياة تحت الماء متنوعة للغاية. حين نبتعد قليلاً من الجزر، يمكننا رؤية الحيتان الحدباء“، يقول دليلنا الذي يرافقنا يوسي مياهيرا.
The sea around Okinawa Islands is incredibly clear and transparent. For our scuba diving trip, we took a ferry from Naha to Kerama Islands — a beautiful whale watching destination — and found a family-owned dive centre at Zamami. #VisitJapan pic.twitter.com/Cp5FNp5Ixo— Denis Loctier (@Loctier) 12 mars 2018