برنامج حالة الاتحاد..أهم احداث الأسبوع 23آذار/مارس 2018

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أزمة دبلوماسية مابين لندن وموسكو

يبدو انّ العلاقات بين بريطانيا وروسيا تتجه نحو التأزم بعد أن دعت لندن لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لاطلاع الأعضاء على مستجدات الأمور في تحقيق حول هجوم بغاز الأعصاب استهدف عميلا روسيا مزدوجا سابقا وابنته. وكانت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قد قالت إن من المرجح جدا أن تكون روسيا وراء الهجوم على العميل السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا المحتجزين في المستشفى في حالة حرجة، وهي الاتهامات التي تنفيها روسيا جملة وتفصيلا.

حرب كلامية

شكت روسيا من أن بريطانيا لم تقدم أي أدلة على ضلوعها في هجوم سالزبري وقالت إنها مصدومة ومندهشة من تلك المزاعم.وصعدت بريطانيا من حدة حرب كلامية مع روسيا بشأن الواقعة في الأيام الماضية. وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس الجمعة إن من المرجح بشدة أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه هو الذي اتخذ قرار الاستعانة بغاز أعصاب يستخدم لأغراض عسكرية للقضاء على سكريبال.ودعت بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا بشكل مشترك من روسيا تفسير الهجوم فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسا فيما يبدو هم المسؤولون عنه.وقالت روسيا إنها منفتحة على التعاون مع بريطانيا لكنها رفضت مطالب بريطانية بتفسير كيف استخدم (نوفيتشوك)، وهو غاز أعصاب طوره الجيش السوفيتي، لمهاجمة سكريبال.

السفارة الروسية: طرد بريطانيا دبلوماسيين تصرف غير مقبول وقصير النظر قالت السفارة الروسية في لندن يوم الأربعاء إن قرار بريطانيا طرد 23 دبلوماسيا روسيا بعد واقعة تسميم جاسوس روسي مزدوج سابق تصرف عدائي ولا مبرر له.

وتتهم بريطانيا روسيا بالمسؤولية عن الهجوم على سيرجي سكريبال وابنته في سالزبري بجنوب لندن غير أن روسيا تنفي ضلوعها في الأمر وتقول إن بريطانيا مسؤولة عن تدهور العلاقات بين البلدين.

وقالت السفارة الروسية في بيان ردا على قرار الطرد “نعتبر هذا تصرفا عدائيا غير مقبول بالمرة ولا مبرر له وقصير النظر”.وتابع “مسؤولية تدهور العلاقات الروسية البريطانية تقع برمتها على عاتق القيادة السياسية الحالية في بريطانيا”

روسيا: سنرد على طرد بريطانيا الدبلوماسيين الروس

نقلت وكالة الإعلام الروسية للأنباء عن السفير الروسي في بريطانيا الكسندر ياكوفينكو تحذيره لبريطانيا يوم الأربعاء من إجراءات مماثلة إذا طردت بريطانيا دبلوماسيين روسا.وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في كلمة أمام البرلمان البريطاني بعد تصريحات السفير إن بريطانيا ستطرد 23 دبلوماسيا روسيا ووصفت ذلك بأنه أكبر عملية طرد للدبلوماسيين منذ أكثر من 30 عاما.

أوروبا تتخذ إجراءات جديدة ضد روسيا بسبب الهجوم على جاسوس في بريطانيا اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل على اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد روسيا في الأيام المقبلة بسبب الهجوم بغاز أعصاب في سالزبري بينما اتهمت روسيا التكتل بالانضمام إلى حملة كراهية ضد روسيا تقودها لندن.وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، وفي دعم لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أدان التكتل المؤلف من 28 دولة بشكل جماعي الهجوم على جاسوس روسي سابق وقال إن “من المرجح بشدة” أن موسكو مسؤولة عنه. واستدعى التكتل أيضا سفيره في روسيا.وقال دونالد توسك رئيس القمة للصحفيين “من المتوقع اتخاذ إجراءات إضافية يوم الاثنين على أقرب تقدير على مستوى كل دولة”.وذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس وبرلين ستكونان من الدول التي تتخذ مزيد من التحركات السريعة والمنسقة التي قال زعماء آخرون إنها ستشمل طرد مسؤولين روس وغيرها من الإجراءات العقابية.وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي “نعتبر هذا الهجوم تحديا خطيرا لأمننا وللسيادة الأوروبية، وبالتالي فهو يستدعي ردا منسقا وحاسما من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء”.