يعد صاروخ "تاو 2بي" طويل المدى صاروخا هجوميا مضادا للدروع ذو دقة عالية، وهو مضاد أيضا للمواقع المحصنة، ويتراوح مداه بين 65م وثلاثة آلاف متر، ويوجه الصاروخ بفعل الأشعة تحت الحمراء.
تعرف على قدرات صاروخ تاو المضاد للدبابات
تعرف على قدرات صاروخ تاو المضاد للدبابات
لصاروخ تاو قدرة عالية على اختراق الدروع التي يصل سمكها إلى نحو تسعين سنتمرا. وميزة هذا الصاروخ أنه لا يستهدف الدبابات من جوانبها مثلا، وإنما تنفجر رؤوسه الحربية فوق الدبابة لتخترق درعها الخفيف من الأعلى، إذ أن الصاروخ مجهز بمجسات مغناطسية وبالليزر، ما يجعله ينجذب مباشرة إلى سقف الدبابة ليدمرها، ويحولها إلى خردة، والجزء الأعلى للدبابة هو الجزء الأضعف من هيكل الآلية. ويبلغ وزن الرأس الحربي للصاروخ حوالي 6 كلغ.
ويتمع الصاروخ بدقة التسديد وإصابة الأهداف الثابتة والمتحركة، وهو يستعمل في مختلف الأحوال الجوية.