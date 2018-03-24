حركة خمس نجوم والمحافظون يتفقون على اختيار رئيسي البرلمان

تعاونت حركة خمس نجوم الإيطالية يوم السبت مع الأحزاب المحافظة لانتخاب رئيسين لمجلسي البرلمان لكن لم يظهر حتى الآن ما يشير إلى أنهم قد يمددون هذا الاتفاق لتشكيل حكومة.
وبعد مباحثات استمرت لأيام خلف الأبواب المغلقة وحد الفصيلان جهودهما من أجل اختيار روبرتو فيكو القيادي في حركة 5-نجوم رئيسا لمجلس النواب الإيطالي بينما اختيرت السياسية المخضرمة إليزابيتا كاسيلاتي من حزب إيطاليا إلى الأمام رئيسة لمجلس الشيوخ.
وأوشك التحالف المحافظ على الانهيار يوم الجمعة بعد انحياز الرابطة إلى حركة 5-نجوم لرفض الاختيار الأول لحزب إيطاليا إلى الأمام لمنصب رئيس مجلس الشيوخ، لكن المفاوضات العاجلة التي جرت خلال الليل رأبت الصدع حتى الآن على الأقل.
مشاورات تشكيل الحكومة تبدأ أوائل أبريل/ نيسان
ويمهد انتخاب رئيسي مجلسي البرلمان الطريق أمام إجراء مشاورات رسمية يرأسها الرئيس سيرجيو ماتاريلا لتشكيل حكومة ومن المتوقع أن تبدأ أوائل الشهر المقبل.
وفي وقت لاحق يوم السبت، قدم رئيس الوزراء باولو جنتيلوني رسميا استقالته هو وحكومته إلى ماتاريلا كما جرت العادة في إيطاليا عندما ينتحب برلمان جديد رئيسيه.
لكن مكتب الرئاسة قال في بيان بالبريد الإلكتروني إن جنتيلوني سيظل في موقعه لتسيير الأعمال اليومية لحين تشكيل حكومة جديدة.
وأسفرت الانتخابات التي جرت في الرابع من مارس آذار عن برلمان معلق أصبحت فيه حركة 5-نجوم أكبر حزب وتحالف يميني يضم حزب إيطاليا إلى الأمام بزعامة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني ورابطة الشمال المناهضة للمهاجرين أكبر تكتل .
يورونيوز/ رويترز