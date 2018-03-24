حركة خمس نجوم والمحافظون يتفقون على اختيار رئيسي البرلمان

تعاونت حركة خمس نجوم‭‭‭‭ ‬‬‬‬الإيطالية يوم السبت مع الأحزاب المحافظة لانتخاب رئيسين لمجلسي البرلمان لكن لم يظهر حتى الآن ما يشير إلى أنهم قد يمددون هذا الاتفاق لتشكيل حكومة.

وبعد مباحثات استمرت لأيام خلف الأبواب المغلقة وحد الفصيلان جهودهما من أجل اختيار روبرتو فيكو القيادي في حركة 5-نجوم رئيسا لمجلس النواب الإيطالي بينما اختيرت السياسية المخضرمة إليزابيتا كاسيلاتي من حزب إيطاليا إلى الأمام رئيسة لمجلس الشيوخ.

وأوشك التحالف المحافظ على الانهيار يوم الجمعة بعد انحياز الرابطة إلى حركة 5-نجوم لرفض الاختيار الأول لحزب إيطاليا إلى الأمام لمنصب رئيس مجلس الشيوخ، لكن المفاوضات العاجلة التي جرت خلال الليل رأبت الصدع حتى الآن على الأقل.