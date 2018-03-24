شاهد: آلاف الألمان يشاركون في مسيرات تضامنا مع "مسيرة من أجل حياتنا" الأمريكية
شارك آلاف الأشخاص في مسيرات نظمت في ست مدن ألمانية مختلفة، تضامنا مع "مسيرة من أجل حياتنا" في الولايات المتحدة الأمريكية لمطالبة الكونغرس الأمريكي بإقرار قانون يشدد من شروط حيازة الأسلحة.
وقف مئات الأشخاص أمام السفارة الأمريكية ببرلين رافعين شعارات تندد بالعنف واستخدام الأسلحة النارية دون ضوابط في الولايات المتحدة.
وتأتي تلك المسيرات تزامنا مع تنظيم طلاب مدرسة باركلاند بفلوريدا لمسيرة تحت اسم "مسيرة من أجل حياتنا"، شارك فيها عشرات آلاف الأمريكيين بواشنطن، للضغط على الكونغرس الأمريكي لتشديد قوانين حيازة السلاح.