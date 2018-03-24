أعلنت وزارة الداخلية المصرية يوم السبت عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين جراء انفجار استهدف موكباً لمدير الأمن بمدينة الإسكندرية الساحلية.
مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين في انفجار استهدف مدير أمن الإسكندرية
مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين في انفجار استهدف مدير أمن الإسكندرية
وقالت الوزارة في بيان صدر عن المركز الإعلامي التابع لها إن عبوة ناسفة وُضعت أسفل سيارة بمنطقة رشدي انفجرت أثناء مرور مدير أمن المدينة بالمنطقة.
وقال شهود عيان لوكالة رويترز إن قوات من الجيش والشرطة ضربت طوقا أمنيا حول مكان الانفجار.
ويأتي الانفجار قبل يومين من بدء الانتخابات الرئاسية المصرية.