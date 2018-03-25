قال التلفزيون الرسمي السعودي إن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا في شمال شرق العاصمة الرياض مساء يوم الأحد.
السعودية تعترض صاروخا أطلق على الرياض وجماعة الحوثي تعلن مسؤوليتها (تقارير)
السعودية تعترض صاروخا أطلق على الرياض وجماعة الحوثي تعلن مسؤوليتها (تقارير)
وسمع مراسلو رويترز في العاصمة السعودية دويا هائلا قبل منتصف الليل بقليل. وقال أحد شهود العيان لوكالة رويترز إنه لاحظ خطوطا مضيئة في السماء تلتها انفجارات أخرى.
وذكرت وكالة سبأ التابعة للمتمردين الحوثيين في اليمن أن القوة الصاروخية التابعة لجماعة الحوثي" استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ بركان تو إتش، ومطار أبها الإقليمي بصاروخ قاهر تو إم".
وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع بأنه تم "قصف مطار نجران وجازان وأهداف أخرى" بصواريخ بدر البالستية. وأوضح المصدر نفسه أن هذا الهجوم جاء "تدشين" للسنة الرابعة على بدء الحرب في اليمن.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى السلطات السعودية للحصول على تعليق.