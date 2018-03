نزوح الفقر من فنزويلا إلى كولومبيا

“لا نستطيع العيش براتب يتراوح بين 700-1000 بوليفار لمدة 15 يومياً. لا يمكننا العيش بها حتى لو ربحنا مليوني بوليفار كل 15 يوماً. لا نستطيع العيش بها“، قالت سيدة أخرى.

ارتفاع التضخم

لقد غادر بالفعل أربعة ملايين من أصل 30 مليون فنزويلي بلادهم، الآن، فنزويلا في عامها الخامس من الركود. بلغ التضخم فيها أكثر من 2600 ٪ العام الماضي. حالة تفسر عدم كفاءة الحكومة وفسادها، وفقا لمعارضيها. وقد يصبح 13000 ٪ هذا العام. الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يرشح نفسه لإعادة انتخابه في ايار / مايو، قام بحذف ثلاثة أصفار من العملة الوطنية .

في هذا السياق، لا شك أن كولومبيا تمثل بالنسبة لهؤلاء المهاجرين خياراً أكثر أماناً.

“هنا الحياة أرخص ويمكن أن نجد كل شيء. يمكن العثور على المايونيز وورق المرحاض … انه الشيء الأكثر أهمية بالنسبة للإنسان. لا يوجد ورق مرحاض ولا مناديل. كيف يمكن ان يكلف اللتر الواحد من البنزين بوليفاراً ولتر الماء 5000بوليفار، كيف بحق السماء! “، يقول احد المهاجرين وهو رجل مسن غادر فنزويلا.

حقائب مصنوعة من البوليفارات

لهذا السبب فإن أغلب الفنزويليين على هذا الجسر عبروا الحدود. يتنقلون ذهابا وإيابا بين البلدين يومياً أو اسبوعيا أو شهرياً.

ظهرت سلسلة كاملة من الأنشطة حول هذا التدفق، كخدمات سيارات الأجرة على كرسي متحرك وحمالين.

بينما كانت مراسلتنا مونيكا بينا تتجول في الاسواق، اكتشفت حقائب مصنوعة من البوليفارات:“إنه رمز للاقتصاد المتداعي الحر: قيمة هذه الحقيبة المصنوعة من البوليفارات أكثر من العملة نفسها.”

ورق العملة الذي استخدم لصنع واحدة من هذه الحقائب ساعد على شراء عُلْبَة ملح في فنزويلا.

في كولومبيا، بيع إحدى هذه الحقائب يوفر الطعام لأسرة من ثلاثة أفراد لمدة أسبوع.

“في البداية استخدمنا اوراق العملة لصنع القلوب، ثم الطائرات .

بالنسبة لي، إنه فن. لأن في فنزويلا لا نستطيع شراء أي شيء. مهما اردنا ان نشتري، يجب الحصول على كمية هائلة من البوليفارات “، يقول حرفي يصنع هذه الحقائب.

يقدر العدد الإجمالي للفنزويليين الذين استقروا في كولومبيا بأكثر من مليون شخص. ليسوا لاجئين لكن بامكانهم أن يقدموا طلباً للحصول على حق اللجوء.

سواء أرادوا العيش في كولومبيا أو استخدامها كبوابة لدول أخرى، يجب السماح لهم بالدخول أولاً.

“للوصول إلى الأراضي الكولومبية، هم بحاجة لجوازات سفرهم، هناك أشخاص ينجحون في الحصول على” بطاقة التنقل الحدودية “وهي تصريح مؤقت. بالاضافة لذلك، قبل عام تقريباً، أصدرت كولومبيا نظام تصريح اقامة خاصة، وهي طريقة أخرى لتنظيم وضعك حين تكون بالفعل في كولومبيا. للحصول عليها، يجب الدخول بشكل قانوني في كولومبيا، يجب ان يكون جواز سفرك مختوماً “، يقول رافائيل زافالا، ممثل منظمة الأمم المتحدة، مفوضية شؤون اللاجئين في كوكوتا.

لكن بقرار من الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس، توقف اصدار بطاقات التنقل على الحدود بعد ان كانت الوثيقة الأكثر استخداماً من قبل الفنزويليين الذين لهم موارد منخفضة كالباعة مثلاً، لصعوبة الحصول على جوازات السفر.

“لا يمكننا الحصول على جواز سفر. يمكن الحصول عليه إذا دفعنا، علينا أن ندفع 10 ملايين بوليفار، هناك، الراتب هو 400-500 ألف بوليفار، أي نصف مليون بوليفار.

اننا نتحدث عن عشرة ملايين، للحصول على جواز سفر يجب أن تدفع أكثر من راتب عام كامل! “، يقول أحد المهاجرين الفنزوليين.

يعيشون في الشارع بانتظار الحصول على عمل

بدون جواز سفر وبدون تصريح عمل، الآلاف من الفنزويليين الذين كانوا يعملون في بلدهم يُجبرون اليوم على التسول للحصول على قليل من الطعام وقليل من النقود في مدينة كوكوتا.

يوزع ملجأ “Divina Providencia” ، الذي تديره الكنيسة الكاثوليكية، أكثر من 1000 وجبة يومية مجانية. بعض الأشخاص يعبرون الجسر يومياً للاستفادة منها.

“ الوضع رهيب. جئنا إلى هنا لأنه في سان كريستوبال، لا يوجد شيء للأكل. كنت أعمل لبلدية سان كريستوبال، لكن لم يكن لدي ما يكفي لشراء الطعام.”

يبحث الكثير عن أي وظيفة ليتمكنوا من إرسال الأموال إلى عائلاتهم في الوطن.

“ فنزويلا بلد يثير الحزن. تركت أطفالي الثلاثة للمجيء إلى هنا. جئت للعثور على عمل وارسال المال اليهم. لأنني لو جلبتهم معي إلى هنا، كيف كنت سأفعل، أو هل يمكن أن أتركهم، لا أستطيع تركهم في الشارع! كلا“، تقول سيدة فنزويلية جاءت إلى كولومبيا بحثاً عن عمل. وحين سألتها مراسلتنا اين ستنام اليلة، أجابت:“لا أدري… ربما في الشارع … سأرى أين سأقضي الليل … “

هذه الهجرة الفنزويلية تجري في قسم غير مستقر، في شمال سانتاندر. لا تزال الجماعات المسلحة تسيطر على الأراضي الشاسعة هنا على الرغم من اتفاق السلام مع “القوات المسلحة الثورية لكولومبيا”

الذي أنهى في العام 2016 رسميا 52 عاما من الصراع. في نهاية المطاف، استقر العديد من الكولومبيين النازحين بسبب العنف، في الأحياء الفقيرة حول كوكوتا.

Back from the ground zero of #Venezuelan #exodus, border town of #cucuta, #colombia. The Venezuelan crisis is deepening. The #economic disaster and political #authoritarian turn have lead to a humanitarian crisis – my view https://t.co/gI3P13AN5g pic.twitter.com/A5AXHOdqVq