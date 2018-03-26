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الاتحاد الأوروبي يحذر من تردي وضع الموارد المائية في غزة

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الاتحاد الأوروبي يحذر من تردي وضع الموارد المائية في غزة

الاتحاد الأوروبي يحذر من تردي وضع الموارد المائية في غزة
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احتفل الاتحاد الأوروبي باليوم العالمي للمياه هذا العام في غزة مع أكثر من 500 طالب فلسطيني. يأتي هذا النشاط بعد أيام قليلة فقط من قيام الاتحاد الأوروبي بتنظيم مؤتمر يتعلق بإنشاء محطة لتحلية المياه في غزة .حيث تقرر تخصيص مبلغ مالي يقدر بـ 456 مليون يورو لدعم محطة تحلية المياه بغزة. المؤتمر الذي أشرف على تنظيمه الاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية حضره ممثلو عدد كبير من الدول الإسلامية، والعربية، والأوروبية، والمؤسسات الدولية، منهم: فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، ومالطا، والبرتغال، وسلوفاكيا، واسبانيا، والنرويج، والسويد، وسلوفينيا، والأردن، والكويت، والمغرب، والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية، والرباعية الدولية، وسلطة المياه الفلسطينية، والاتحاد الأوروبي، والرباعية الدولية، والاتحاد من أجل المتوسط.

يوم المياه العالمي

نظم الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية يومًا مفتوحًا في مدرسة البراق في غزة للاحتفال بيوم المياه العالمي حيث شارك في الفعالية 500 طالب من الصف الأول إلى الصف السادس عبر سلسلة من الألعاب والأنشطة التعليمية والمسابقات التفاعلية والتعليمية المرتبطة بالمياه بشكل عام .فقام 150 طالباً بتنظيف جزء من واجهة الشاطئ في غزة تماشياً مع الموضوع العالمي لعام 2018 والذي يقضي ب"الطبيعة من أجل المياه ".وتجمع التلاميذ امام الشاطئ لإرسال رسالة إلى العالم تقضي بضرورة إيجاد حل لأزمة المياه في غزة.

قال نائب ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نيكاسون

أقل من 4٪ من المياه العذبة في غزة صالحة للشرب ، كما أن البحر المحيط بغزة ملوث بمياه الصرف الصحي هذا تحد حقيقي لسكان غزة حيث إن نصف عددهم من الأطفال. ..إن هذا الامر يضاف إلى قائمة طويلة من الصعوبات التي يواجهها سكان غزة ، لذلك فإن المياه هي أحد القطاعات المحورية التي تهتم بها هيئات المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين. في السنوات الخمس الأخيرة ، قدم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكثر من 230 مليون يورو لدعم قطاع المياه في غزة.

Point of view

أقل من 4٪ من المياه العذبة في غزة صالحة للشرب ، كما أن البحر المحيط بغزة ملوث بمياه الصرف الصحي هذا تحد حقيقي لسكان غزة حيث إن نصف عددهم من الأطفال. ..إن هذا الامر يضاف إلى قائمة طويلة من الصعوبات التي يواجهها سكان غزة ، لذلك فإن المياه هي أحد القطاعات المحورية التي تهتم بها هيئات المساعدة التي يقدمها الا

توماس نيكاسون نائب ممثل الاتحاد الأوروبي

غزة ..معاناة مستمرة بسبب تدهور البنى التحتية

تعاني غزة من نقص حاد في نوعية المياه الصالحة للشرب. وقد أدى تدمير البنية التحتية الخاصة بالمياه فضلا عما لحق بنيات مياه الصرف الصحي والنظافة العامة في السنوات العشر الماضية ، إلى جانب النقص في الوقود والكهرباء إأدى إلى جعل المشاريع الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي مستحيلة. يؤدي التلوث المتواصل إلى زيادة المخاطر المرتبطة بالسلامة بشكل عام .وبدون تدخلات كبيرة وعاجلة ، سيزداد الوضع تدهوراً ، مما يزيد من المخاطرخاصة على الأطفال.