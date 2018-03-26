النشرة الموجزة من بروكسل ل26 آذار/مارس 2018

ومع انتقادات من الاتحاد لما يعتبره تنامي النزعة الديكتاتورية لدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وتدخله في الحرب السورية ترددت بروكسل في قبول عقد القمة.لكن بلغاريا الدولة المضيفة للقمة اعتبرت الاجتماع في فارنا المطلة على البحر الأسود فرصة نادرة للحوار مع دولة لا تزال مرشحة للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي على الرغم من توقف المحادثات لسنوات.

عقد الاتحاد الأوروبي في مدينة فارنا البلغارية قمة يشوبها التوتر مع تركيا اليوم الاثنين من المتوقع أن يمنح فيها التكتل أنقرة مزيدا من النقود لتمديد اتفاق بشأن اللاجئين السوريين فيما سيحاول الاتحاد تجنب المطالب التركية بتوطيد العلاقات التجارية وإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول لأوروبا. قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي إزالة كل العراقيل أمام عضويتها وتؤكد التزامها بعملية الانضمام. وأضاف إردوغان أنه سيناقش أيضا ما تعتبره تركيا تقاعسا من جانب الاتحاد عن الوفاء بتعهداته إزاء اللاجئين السوريين. وستعقد القمة في ميناء فارنا المطل على البحر الأسود.

في هذه النشرة الموجزة من بروكسل،نستعرض أهم الأخبار المتعلقة بأوروبا والتي نرى أنها تصب في قلب اهتمامات قرائنا و متابعينا .في أخبارنا اليوم سلطنا الضوء على مواضيع متنوعة، تتراوح ما بين الاقتصاد والسياسة والرياضة و المال و الاعمال وشؤون المجتمع فضلا عن مناحي أخرى،تتعلق في مجملها بالشأن الأوروبي و تداعياته. قمة تركيا و الاتحاد الأوروبي..الطريق إلى المصالحة؟

شرطة فرنسا تحقق في جريمة قتل قال مصدر قضائي اليوم الاثنين إن الشرطة الفرنسية تحقق فيما إذا كانت معاداة السامية هي الدافع وراء جريمة قتل امرأة عجوز يهودية طعنا وحرقا في شقتها بباريس الأسبوع الماضي.وجرى العثور على ميريل نول (85 عاما)، وهي من الناجيات من محرقة النازي، ميتة يوم الجمعة داخل أطلال شقتها المتفحمة والتي تشتبه الشرطة في أن النار أضرمت فيها بعد تعرض المرأة لهجوم.واعتقلت السلطات شخصين مشتبه بهما لكن لم توجه لهما اتهامات حتى الآن.وقال المصدر إن التحقيق الذي يقوده مكتب الإدعاء في باريس يسعى لتحديد إن كان دافع القتل “التزاما حقيقيا أو مفترضا بالدين”.ووصف كبير حاخامين فرنسا قتل نول بأنه “مرعب”. ودعا قادة يهود إلى مسيرة إحياء لذكراها.وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الذي يزور إسرائيل إن إرجاع وفاة نول إلى معاداة السامية نظرية منطقية.

ألمانيا تقول قضية بودجمون في يد القضاء

قالت ألمانيا اليوم الاثنين (26 مارس آذار) إن القرارات حول ما إذا كان سيجري تسليم كارلس بودجمون الزعيم السابق لإقليم كتالونيا الذي اعتُقل في ولاية شليسفيش هولشتاين بشمال ألمانيا أمس الأحد (25 مارس آذار) أصبح الآن في أيدي المحاكم الإقليمية.وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن سيبرت إن القضية يجري تداولها وفقا لـ “القوانين الألمانية والأحكام المتعلقة بأوامر الاعتقال الأوروبية” وإن القضية الكتالونية لا يمكن حلها سوى في إطار القانون الإسباني.وأضاف سبيرت “إسبانيا دولة ديمقراطية في ظل حُكم القانون ولا تزال قناعة الحكومة الاتحادية (الألمانية) هي أنه يتعين حل الصراع الكتالوني ضمن الإطار القانوني والدستوري الإسباني.ومضى قائلا “لهذا السبب، دعمنا، في الأشهر الأخيرة، موقف الحكومة الإسبانية الواضح بشأن حماية هذا النظام القانوني والدستوري”.

ألمانيا تواجه زيادة في طالبي اللجوء الذين لا يحملون وثائق لازمة لإعادتهم قالت وزارة الداخلية الألمانية يوم الاثنين إن عدد طالبي اللجوء الذين رفضت السلطات طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم لدولهم لأنهم لا يملكون الوثائق اللازمة لذلك ارتفع إلى 71 في المئة في 2017 مقارنة بالعام السابق.وقال متحدث باسم الوزارة إن حوالي 65 ألف طالب لجوء تم رفض طلباتهم حصلوا على تصريحات مؤقتة للبقاء في ألمانيا في 2017 لعدم إمكانية إعادتهم لبلدانهم لأنهم لا يحملون وثائق هوية، وذلك ارتفاعا من 38 ألفا في 2016.وتحاول ألمانيا تسريع إعادة طالبي اللجوء منذ قام أنيس العامري، وهو تونسي كان ينتظر الترحيل، بقتل 12 شخصا في سوق لعيد الميلاد في برلين في ديسمبر كانون الأول 2016. وكان ترحيل العامري تأجل بسبب عدم حيازته جواز سفر صالحا.ونقلت مجموعة فونكه الإعلامية عن تقرير داخلي لوزارة الداخلية أن أكثر من جرى رفض طلبات لجوئهم ولا يمكن إعادتهم لعدم حملهم وثائق صالحة جاءوا من دول آسيوية بواقع 5743 من الهند و4943 من باكستان و3915 من أفغانستان فضلا عن 3828 من روسيا.وأفاد التقرير بأن جنسية نحو 3800 من مقدمي طلبات اللجوء مسجلة على أنها “غير واضحة“، ومن بينهم فلسطينيون وأكراد ليس لهم بلد يمكن إعادتهم إليه.