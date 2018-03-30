في إطار عملياتها الأمنية الواسعة، الشرطة الإيطالية تعتقل سبعة أشخاص في ثلاثة أيام

"أقل من 4٪ من المياه العذبة في غزة صالحة للشرب ، كما أن البحر المحيط بغزة ملوث بمياه الصرف الصحي هذا تحد حقيقي لسكان غزة حيث إن نصف عددهم من الأطفال. ..إن هذا الامر يضاف إلى قائمة طويلة من الصعوبات التي يواجهها سكان غزة ، لذلك فإن المياه هي أحد القطاعات المحورية التي تهتم بها هيئات المساعدة التي يقدمها الا"

توماس نيكاسون نائب ممثل الاتحاد الأوروبي