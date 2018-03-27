العثور على مومياء كاهنة في تابوت حجري كان يعتقد أنه فارغ لأكثر من 150 عاما

اكتشف علماء في أستراليا بقايا مومياء في تابوت حجري عمره 2500 سنة كان قد تمّ تصنيفه سابقاً كتابوت فارغ. وكان التابوت موضوعاً في أحد المتاحف في جامعة في مدينة سيدني، ولم يُفتح منذ نحو 150 عاماً.

وعندما قام العلماء بفتحه في العام الماضي، اكتشفوا فيه بقايا قدمين وعظام بشرية غير أن الإعلان الرسمي عن هذا الاكتشاف لم يتم فوراً.