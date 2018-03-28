تعرف على البيانات الخاصة بك التي يحتفظ بها فيسبوك وكيف يمكنك التحكم فيها

دفعت فضيحة عدم احترام الخصوصية من طرف موقع فيسبوك مستخدميه، للمطالبة بمعرفة ما يحتفظ به عملاق مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات عنهم، وكيفية التحكم في كم المعلومات التي يقدمونها للموقع.

الأخبار السيئة تتمثل في أن بياناتك قد تكون موجودة بالفعل في الطبيعة وفي أيدي معلنين آخرين، والخبر السار هو أنه يمكنك تنزيل نسخة من بياناتك ومنع انتشارها في المستقبل بنقرات قليلة.

تحميل نسخة من البيانات الفيسبوك الخاص بك

1. ادخل على صفحتك في موقع فيسبوك وانقر على "الإعدادات" في القائمة الموجودة في الجانب العلوي الأيسر للصفحة.

2. انتقل إلى أسفل واختر "تنزيل نسخة من البيانات.

3. يستغرق الموقع وقتًا قصيرًا لإنشاء ملف بجميع بياناتك. انتظر بضع دقائق، وسيقوم الموقع بإعلامك في النظام الأساسي وعبر البريد الإلكتروني بأن بياناتك جاهزة.

4. انقر على تنزيل الأرشيف.

5. أدخل كلمة المرور الخاصة بك.

6. احفظها على سطح المكتب الخاص بك.

أوقف التطبيقات من مشاركة بياناتك.

1 ادخل على صفحتك في موقع فيسبوك وانقر على "الإعدادات" في القائمة الموجودة في الجانب العلوي الأيسر للصفحة.

2. انقر على "التطبيقات".

3. سترى شاشة مع أربعة مربعات ضمن "التطبيقات ومواقع الانترنت والمكونات الإضافية"، انقر على "تعديل".

4. اضغط على "تعطيل النظام الأساسي".

سيؤدي ذلك إلى منعك من تسجيل الدخول إلى المواقع المتصلة بالشبكة، عن طريق استخدام بيانات اعتمادك على فيسبوك،

وقد تضطر إلى إنشاء حسابات جديدة، أو تسجيل الدخول بطريقة أخرى.

تقييد ما يمكن لتطبيقات البيانات مشاركته

1. ادخل على صفحتك في موقع فيسبوك وانقر على "الإعدادات" في القائمة الموجودة في الجانب العلوي الأيسر للصفحة.

2. انقر على "التطبيقات".

3. سترى شاشة بأربعة مربعات.

4. ضمن "تطبيقات أخرى واستعمالات"، انقر على "تعديل".

قم بإلغاء تحديد كل زر لكل جزء من المعلومات الشخصية التي لا تريد ان تشاركها مع مسوقي البيانات.

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