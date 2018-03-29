أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس تراجع الاحتياطيات الدولية والسيولة النقدية الأجنبية لمصرف قطر المركزي في فبراير شباط.
هبوط الاحتياطي النقدي الأجنبي لقطر
هبوط الاحتياطي النقدي الأجنبي لقطر
وانخفضت الاحتياطيات والسيولة، وهي مؤشر لقدرة البنك المركزي على دعم العملة المحلية الريال، إلى 37.6 مليار دولار الشهر الماضي من 37.7 مليار دولار في يناير كانون الثاني.
وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قد فرضت حظر سفر وعقوبات دبلوماسية وتجارية على قطر في يونيو-حزيران الماضي، متهمة إياها بتمويل الإرهاب والتدخل في شؤون الدول العربية والتقرب من إيران الخصم اللدود لدول الخليج، وهي الاتهامات التي وصفتها الدوحة بأنها مزاعم لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أنّ دول الحصار الأربع تسعى إلى النيل من سيادتها.
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