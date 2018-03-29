علمياً: لمَ تسقط المحطات الفضائية بعد سنوات من الخدمة؟

عجز خبراء العلوم الفضائية عن تحديد موقع السقوط الوشيك لحطام محطة الفضاء الصينية تيانغونغ -1 على سطح كوكب الأرض، وقالت وكالة الفضاء الأوروبية يوم الثلاثاء إن المحطة الصينية خرجت عن نطاق السيطرة وأصبحت في طريقها للسقوط إلى الأرض.

ومن المنتظر أن يهبط حطام المحطة في أي وقت بين أيام 29 آذار-مارس و4 نيسان-إبريل.