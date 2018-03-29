علمياً: لمَ تسقط المحطات الفضائية بعد سنوات من الخدمة؟

عجز خبراء العلوم الفضائية عن تحديد موقع السقوط الوشيك لحطام محطة الفضاء الصينية تيانغونغ -1 على سطح كوكب الأرض، وقالت وكالة الفضاء الأوروبية يوم الثلاثاء إن المحطة الصينية خرجت عن نطاق السيطرة وأصبحت في طريقها للسقوط إلى الأرض.
ومن المنتظر أن يهبط حطام المحطة في أي وقت بين أيام 29 آذار-مارس و4 نيسان-إبريل.
ما هو سبب سقوط تيانغونغ؟
أعلنت الصين عام 2017 عن انتهاء تشغيل المحطة إلا أن خبراء يحيلون الإعلان إلى فقدان الصين السيطرة والاتصال بالمركبة منذ ذلك الحين.
وتدور المحطة منذ عدة سنوات وهو ما يعني إن جاذبية الأرض تقربها من الكوكب رويداً رويداً مما يزيد من تصادم المحطة مع جزيئات الهواء وهو ما يسرع من عملية تآكل جزيئات المحطة ويؤدي إلى فقد الاتصال بها وسقوطها على سطح الأرض.
هل سنرى سقوط الحطام؟
يقول باحثون إنه استناداً لمدار المحطة الفضائي، فسيسقط حطامها في بقعة شاسعة تمتد بين خطي عرض 43 شمالاً و43 جنوباً وهي مساحة تمتد من وسط أميركا الشمالية والبحر المتوسط إلى جنوب القارة الإفريقية.
ويؤكد باحث علوم الفضاء الاميركي، أندرو آبراهام، إنه من الأرجح أن حطام المحطة، التي يوازي حجمها حجم حافلة للركاب، لن يصل إلى سطح كوكب الأرض ولكن قد يتمكن سكان الكوكب من رؤية أجزاء من الحطام على هيئة خطوط ضوئية في السماء على غرار رؤية النيازك.
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تم إطلاق المحطة عام 2011 كتصميم مبدئي لمحطة فضاء دائمة وقامت الصين بإرسال رائدي فضاء إليها حينما كانت قيد التشغيل، ولم يُرسل أي رواد فضاء إليها منذ عام 2013.
اسم تيانغونغ يعني "القصر السماوي" باللغة الصينية.
**ما طار طيرٌ وارتفع
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وقوع المحطات الفضائية ليس امراً نادر الحدوث، بل يقول علماء إنه من الطبيعي أن تعود المحطات في يوم ما إلى كوكب الأرض.
ومن أشهر حالات سقوط المحطات الفضائية كان سقوط حطام المحطة الروسية "مير" فوق المحيط الهادي عام 2001، وسقوط محطة الفضاء الدولية الأميركية "سكايلاب" فوق المحيط الهندي عام 1979، بالإضافة إلى سقوط محطة "ساليوت" السوفييتية فوق الأراضي الأرجنتينية عام 1991 دون التسبب في أيه خسائر مادية او بشرية نظراً لتفتت حطام المحطات قبل وصولها لشطح الأرض.