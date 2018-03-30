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العدسة الأوروبية، نظرة حديثة للصورة الفوتوغرافية الأوروبية

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العدسة الأوروبية، نظرة حديثة للصورة الفوتوغرافية الأوروبية

العدسة الأوروبية، نظرة حديثة للصورة الفوتوغرافية الأوروبية
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بكل فخر تطلق يورونيوز مبادرة عدسة أوروبية، وهي مبادرة تهدف إلى تقديم رؤية حديثة للصورة الفوتوغرافية الأوروبية. ففي كل شهر تجمع العدسة الأوروبية الصور المدهشة من ملتقطي الصور الفوتوغرافية عبر القارة. ولأن التصوير الفوتوغرافي وسيلة مهمة بالنسبة للعمل الصحفي، باعتبار الصورة أداة للتعبير، فإن يورونيوز يسرها توفير منصة للمصورين الفوتوغرافيين الموجودين عبر القارة الأوروبية، لعرض أعمالهم، ويدعموا بذلك توجهنا المتعلق بمختلف وجهات النظر.

العدسة الأوروبية التي أطلقت هذا اليوم الجمعة 30 آذار/مارس، تهدف إلى توفير عرض شامل لجمع المبدعين في عالم التصوير الفوتوغرافي. فمن الصور المدهشة إلى المقابلات الحيوية، ستعرض العدسة الأوروبية للصورة الفوتوغرافية مرة في نهاية الأسبوع كل شهر على منصات يورونيوز، ليتم تقاسم وجهات نظر وأساليب وروايات متنوعة.

المصور الفوتوغرافي الشاب يورغ ألفا يدشن المبادرة هذا الأسبوع، وهو مغرم بالهندسة المعمارية وبالحياة الحضرية. ويعيش ألفا حينا في برلين وحينا آخر في وارصو، وهما محور أفضل الصور الأوروبية التي يلتقطها.

وتسترعي الأشكال النموذجية ولوحات التناظر اهتمام يورغ، ليحولها إلى صور سريالية، انطلاقا من سيناريوهات يومية.

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Une publication partagée par Jorge Alva.' | (@urbanentdecker) le

تابعو عمل ألفا ومصورين أوروبيين آخرين على حساب يورونيوز انستغرام: .@euronews.tv

ولا تنسوا اقتراح مواهب تلفت انتباهكم، في ركن التعلقيات، أسفل هذا.

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