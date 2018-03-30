بث التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي صور القطار الذي استقله الزعيم كيم جونغ أون للسفر إلى بكين لإجراء محادثات سرية مع نظيره الصيني.
شاهد: القطار الفاخر لكيم جونغ أون الذي استقله للسفر إلى بكين
شاهد: القطار الفاخر لكيم جونغ أون الذي استقله للسفر إلى بكين
القطار يتكون من 21 مقطورة مصفحة مطلية باللون الأخضر وذات نوافذ معتمة لمنع التعرف على هويات الأشخاص الذين كانوا على متنها، بالإضافة إلى كونها مضادة للرصاص.
القطار المصفح ثقيل الحركة، لذا فهو يتحرك ببطء، فمتوسط سرعته تصل إلى 60 كيلومتر في الساعة.
عربات القطار فاخرة التصميم وتحتوي على أثاث عالي الجودة وزودت القاطرات بكافة الاحتياجات التكنولوجية والأمنية، إلى درجة يمكن أن تتحول أثناء السفر إلى ثكنة عسكرية ذاتية الدفاع، في حال تعرض القطار إلى هجوم جوي.
واعتاد كيم جونغ أون على استخدام القطار في السفر داخل بلاده ففي العام 2015 ظهر جالسا في غرفة اجتماعات بيضاء مزودة بسبورة وجهاز حاسوب محمول في الخلفية.
وقد استخدم كل من والد كيم وجده، الزعيمين السابقين للبلاد، القطارات بأسلوب مماثل في رحلات أجنبية نادرة.