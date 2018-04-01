وتعرضت كوكبة كبيرة تضم أكثر من 50 متسابقة إلى سقوط جماعي قبل قطع خط الوصول ب 60 كيلومترا، وضمت هذه الكوكبة حاملة لقب نسخة 2017 الأمريكية كورين ريفيرا.
الهولندية فان دير بريغن تحرز أول لقب لها في طواف "دي فلاندر"
الهولندية فان دير بريغن تحرز أول لقب لها في طواف "دي فلاندر"
ممثلة فريق بووالس دولمان دخلت في المركز الأول، بعدما انفردت عن الكوكبة قبل 25 كيلومترا عن خط الوصول. ويعتبر هذا الإنجازهو الأول للهولندية في هذا السباق.
فيما رجع المركز الثاني لمواطنة بريغن وزميلتها في الفريق إيمي بيترز، في حين كان المركز الثالث هولنديا أيضا من نصيب دانميك فان فلوتن من فريق ميتشالتن سكوت.