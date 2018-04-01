أثار حديث صحفي تخيلي نشرته مجلة "جون أفريك" الباريسية اليوم الأول من نيسان-أبريل زعم أن صامويل إيتو ينوي الترشح لرئاسة بلاده غضب لاعب كرة القدم الكاميروني السابق.
إيتو الغاضب يهدد باللجوء للقضاء بسبب كذبة أبريل
إيتو الغاضب يهدد باللجوء للقضاء بسبب كذبة أبريل
ونشرت المجلة حديث مطول بعنوان "إيتو يحلم بالرئاسة مثلما حلم يوليوس قيصر بروما" ونقلت فيه على لسان اللاعب السابق إنه يسعي للسير على خطى اللاعب الليبيري السابق جورج ويا الذي انتخب مؤخراً رئيساً لبلاده.
وتم نقل الحديث عبر وسائل إعلامية أخرى فرنسية وإفريقية فطنت لاحتمالية أن يكون نُشر كمزحة الأول من نيسان-أبريل.
إلا أن إيتو لم يضحك، بل غضب غضباً شديداً عبر عنه في بيان مطول نشره على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.
ووصف إيتو الحديث "بالخدعة الشيطانية" التي تستهزأ بالأزمات التي تمر بها الكاميرون، مضيفاً أن ما نُشر يمثل الفكر الخاطئ للقائمين على المجلة عن بلاده.
وأكد اللاعب السابق ببرشلونة وريال مدريد وتشيلسي أنه سيرفع دعوى قضائية ضد المجلة بتهمة التشهير.