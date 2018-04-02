اعادة تدوير نفايات إنتاج الألمنيوم الأولي بطرق فعالة ومستدامة

في إطار مشروع بحث أوربي، باحثون أوربيون طوروا تقنية جديدة لاعادة تدوير النفايات الناجمة عن إنتاج الألمنيوم الأولي بطرق فعالة ومستدامة. للحصول على التفاصيل توجه مراسلنا خوليان لوبيز إلى ألمانيا وبلجيكا للتعرف على مشروع "REDMUD".

آخن الألمانية: مصنع تجريبي للتعدين

"اننا في مصنع تجريبي للتعدين فريد من نوعه. حالياً، يُستخدم هذا المبنى لدراسة كيفية إعادة تدوير ما يُعرف ب" الطين الأحمر "- النفايات الناتجة عن إنتاج الألمنيوم الأولي. لتفهم الطرق الأكثر فعالية واستدامة لإعادة تدويرها، يحتاج الباحثون إلى هذا الفرن للوصول إلى نحو 1400 درجة مئوية"، يقول مراسلنا خوليان لوبيز .

في هذه المنشآت البحثية، تُخلط النفايات الناجمة عن انتاج الألمنيوم الأولي مع الكربون ثم تذوب بدرجات حرارة عالية جداً. المزيج الناتج هو كنز يمكن إعادة استخدامه في صناعة الصلب.

" بالطبع، اننا مهتمون بقيمة المعادن. في "الطين الأحمر" هناك القليل من الألمنيوم والحديد والسكندوم، كمعادن عالية التقنية، والتيتانيوم ومعادن أخرى يمكن أن تكون معادن أرضية نادرة"، يقول بيرند فريدريش، خبير في معهد إعادة تدوير المعادن.