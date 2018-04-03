قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن تركيا قد تتعاون مع روسيا في مشاريع دفاعية أخرى بجانب نظام إس-400 الدفاعي الصاروخي الذي وافقت موسكو على إمداد أنقرة به.
تركيا تقول إن موسكو وأنقرة ربما تتعاونان في مشاريع دفاعية أخرى بجانب نظام إس-400
تركيا تقول إن موسكو وأنقرة ربما تتعاونان في مشاريع دفاعية أخرى بجانب نظام إس-400
ولم يذكر إردوغان مزيدا من التفاصيل.
ووقعت تركيا اتفاقا لشراء نظام إس-400 في أواخر ديسمبر كانون الأول في تحرك أثار قلق الغرب لأن النظام لا يمكن دمجه في أنظمة حلف شمال الأطلسي العسكرية.
منظومة إس 400
وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين في أنقرة الثلاثاء أن بلاده "ستسرع" عملية تسليم أنظمة الدفاع الجوى الروسية S-400 التي طلبتها تركيا.
وأكد بوتين في مؤتمر صحفي "ناقشنا تنفيذ العقد الخاص بتسليم الصوايخ اس -400 واتخذنا قرار تسريع تسليم هذه الانظمة الدفاعية".
من جهتها نقلت وكالة الإعلام الروسية التي تديرها الدولة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله يوم الثلاثاء إن عقدا لإمداد تركيا بمنظومة صواريخ إس-400 هو أولوية في التعاون العسكري بين موسكو وأنقرة.
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شهد الرئيسان التركي والروسي في وقت سابق من يوم الثلاثاء التدشين الرسمي لتشييد أول محطة كهرباء نووية تركية ليبدأ بناء محطة أكويو التي تتكلف 20 مليار دولار وتقام في محافظة مرسين بجنوب البلاد.
وبدأ بوتين زيارة لتركيا تستمر يومين حيث يلتقي باردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني لعقد اجتماع بشأن سوريا.