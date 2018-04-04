قال وزير الزراعة المصري عبد المنعم البنا يوم الأربعاء إن السعودية ستستأنف استيرادها لمحاصيل الفلفل والفراولة المصرية وذلك بعد حظر دام لأكثر من سبعة أشهر.
السعودية تستأنف استيراد محاصيل الفلفل والفراولة المصرية
السعودية تستأنف استيراد محاصيل الفلفل والفراولة المصرية
وقال البنا إن رفع الحظر جاء بعد جلسات ناجحة ومفاوضات مصرية سعودية وزيارات متبادلة بين الجانبين.
وأضاف: "الإجراءات الحجرية والمعملية التي اتخذتها مصر مؤخرا للحفاظ على سمعتها التصديرية والتأكيد على جودة الحاصلات الزراعية المصرية".
ونقلت وكالة الانباء السعودية عن وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة عن حمد بن عبد العزيز البطشان وكيل الوزارة للثروة الحيوانية قوله إن رفع الحظر "جاء بعد التأكد من خلو الواردات المصرية الزراعية المصدرة للمملكة من متبقيات المبيدات وعدم استخدام مبيدات محظورة دوليا".
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وكان الحظر قد فرض في تموز-يوليو الماضي بسبب متبقيات المبيدات، حسبما أبلغ المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر رويترز في ذلك الوقت.
وفي تشرين الأول-أكتوبر الماضي رفعت البحرين والكويت ودولة الإمارات العربية حظرا كانت فرضته على صادرات زراعية مصرية بسبب متبقيات المبيدات.
وأعلنت مصر عن تصدير أربعة ملايين طن من المنتجات الزراعية في موسم التصدير العام الماضي.
المصدر: رويترز