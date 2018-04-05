أخيرا صالات سينما في السعودية بأفلام هوليوودية تناسب الأذواق المحلية

بعد حظر استمر أكثر من 35 عاما، تفتتح السعودية أول دار للسينما في الـ 18 من أبريل- نيسان في العاصمة الرياض، وذلك بعد الاتفاق مع شركة إيه.إم.سي إنترتينمنت هولدنغز الأميركية لافتتاح ما يصل إلى 40 دار عرض سينمائي على مدى السنوات الخمس القادمة.

وحسب وكالة رويترز للأنباء فدور السينما لن يكون فيها فصل بين الجنسين مثلما هو الحال في معظم الأماكن العامة الأخرى في المملكة وأن أول فيلم سيعرض في دار السينما هو فيلم الحركة والمغامرة والخيال العلمي "بلاك بانثر".