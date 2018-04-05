أخيرا صالات سينما في السعودية بأفلام هوليوودية تناسب الأذواق المحلية

بعد حظر استمر أكثر من 35 عاما، تفتتح السعودية أول دار للسينما في الـ 18 من أبريل- نيسان في العاصمة الرياض، وذلك بعد الاتفاق مع شركة إيه.إم.سي إنترتينمنت هولدنغز الأميركية لافتتاح ما يصل إلى 40 دار عرض سينمائي على مدى السنوات الخمس القادمة.
وحسب وكالة رويترز للأنباء فدور السينما لن يكون فيها فصل بين الجنسين مثلما هو الحال في معظم الأماكن العامة الأخرى في المملكة وأن أول فيلم سيعرض في دار السينما هو فيلم الحركة والمغامرة والخيال العلمي "بلاك بانثر".
وقال ِآدم أرون الرئيس التنفيذي لإيه.إم.سي إن أول صالة للسينما ستكون في مركز الملك عبد الله المالي. وستضم القاعة الرئيسية حوالى 500 مقعد مصنوعة من الجلد وأوركسترا ومقصورات مرتفعة ودورات مياه من الرخام. وسيجري وضع ثلاث شاشات إضافية بحلول منتصف الصيف.
ما طبيعة الأفلام؟
وقال أرون إنه يتوقع أن نفس نسخ الأفلام التي تعرض في دبي أو الكويت ستكون ملائمة للعرض في السعودية. وأضاف أن "هوليوود تتعامل منذ فترة طويلة مع الأشياء التي تمثل حساسية في الشرق الأوسط وإنها قامت بتعديل إنتاج أفلامها وفقا لذلك".
وقال جون فيثيان رئيس الجمعية الوطنية لأصحاب دور العرض ومقرها الولايات المتحدة إن شركات أخرى مستعدة لبناء دور عرض في السعودية إذا حصلت على موافقة.
وقال فيثيان إنه التقى مع مسؤولين حكوميين في الرياض في ديسمبر-كانون الأول لبحث مسائل مثل نوعية الأفلام التي سيسمح بعرضها على شاشات السينما. وقال إنه يعتقد أن معظم أفلام هوليود سيتم السماح بها وإن كان سيخضع بعضها للتنقيح.
وكان لدى السعودية بعض دور السينما في سبعينات القرن الماضي، لكن رجال دين ذي نفوذ قوي تمكنوا من إغلاقها، في انعكاس لتصاعد النفوذ الإسلامي في أرجاء المنطقة العربية في ذلك الوقت.
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شعب شغوف بالفنون والإعلام
والسعوديون مولعون بالإعلام ووسائط التواصل الحديث والثقافة الغربية. ورغم حظر السينما، فإنهم يشاهدون على نطاق واسع أفلام هوليوود ومسلسلات تلفزيونية حديثة في المنازل وتدور نقاشات حولها.
ولخدمة سكان يزيد عددهم عن 32 مليونا، معظمهم دون سن الثلاثين، تريد المملكة إنشاء نحو 350 دارا للسينما بها أكثر من 2500 شاشة بحلول 2030، حيث تأمل في مبيعات للتذاكر بنحو مليار دولار سنويا.
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وقال عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام السعودي في بيان "افتتاح دور السينما سيساعد في دعم الاقتصاد المحلي من خلال الاحتفاظ بالإنفاق الأسري محليا، بالإضافة إلى المساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة في المملكة".
وفي عام 2017 قالت الحكومة إنها سترفع الحظر في إطار إصلاحات اقتصادية واجتماعية طموحة يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يقوم حاليا بجولة في الولايات المتحدة سعيا إلى استثمارات لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.