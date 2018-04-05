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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: الرياح القوية تعصف بشعر دونالد ترامب

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شاهد: الرياح القوية تعصف بشعر دونالد ترامب

شاهد: الرياح القوية تعصف بشعر دونالد ترامب
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أدت الرياح القوية يوم الخميس إلى تطاير شعر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء صعوده على متن الطائرة الرئاسية متجهاً إلى ولاية فرجينيا الغربية.

والتقطت عدسات المصورين صوراً تظهر المناطق الصلعاء من رأس ترامب، مما أثار سخرية بعضاً من رواد موقع تويتر الذين وصفوا شعره بالشعر المزيف، كذلك تهكم آخرون على صور الرئيس الأميركي.

مستخدم لموقع تويتر يصف شعر ترامب بطائر النورس

واعترف ترامب سابقاً ببذله الكثير من الجهد بشكل يومي من أجل إخفاء البقعة الصلعاء برأسه.

Journalist name • عمرو حسن