أقام البيت الأبيض الأمريكي احتفالا بمناسبة عيد الفصح بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا الاثنين.
شاهد: بمساعدة الأرنب ترامب يعلن انطلاق سباق بيض عيد الفصح
شاهد: بمساعدة الأرنب ترامب يعلن انطلاق سباق بيض عيد الفصح
ترامب وزوجته ظهرا على شرفة البيت الأبيض رفقة أرنب عملاق الذي يعد رمزا من رموز عيد الفصح.
ويعد هذا الاحتفال تقليدا قديما ساريا في البيت الأبيض الأمريكي.
وبعد الشكر نزل الزوجان رفقة نجلهما بارون إلى حديقة البيت الأبيض لإعطاء إشارة انطلاق سباق دحرجة بيض عيد الفصح والذي يعد تاريخه إلى أكثر من 140 عاما
ويقوم الأطفال المشاركين في السباق بدحرجة بيض من الشوكولاته بواسطة ملعقة خشبية حتى خط النهاية.
. كما قامت ميلانيا بإلقاء كلمة للأطفال عن الحب، فيما رسم الرئيس الأمريكي بعض الرسومات خلاله تواجده وسطهم.
وكان ترامب قد وجه التهنئة للشعب الأمريكى بمناسبة عيد الفصح الأحد.
ويتم اختيار المشاركين في هذا الاحتفال من خلال قرعة عامة اقيمت في فبراير/شباط الماضي.