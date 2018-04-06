الجيش الأمريكي يعلن مقتل 3 مسلحين في الصومال

أعلن الجيش الأمريكي يوم الجمعة، أنه قتل ثلاثة متشددين في ضربة جوية نفذها في الصومال مستهدفا حركة الشباب الإسلامية المتشددة المتحالفة مع تنظيم القاعدة.
وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) إنها نفذت الضربة يوم الخميس، قرب بلدة جيلب الواقعة على بعد 370 كيلومترا تقريبا جنوب غربي مقديشو.
وأضافت القيادة في بيان "شنت القوات الأمريكية ضربة جوية استهدفت متشددين من حركة الشباب قرب جيلب، بالتنسيق مع حكومة الصومال الاتحادية... ما أسفر عن مقتل ثلاثة إرهابيين وتدمير مركبة عليها مدفع رشاش ثقيل".