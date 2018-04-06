ماريو، روبوت يصاحب المصابين بالخرف

يتواصل ماريو مع المرضى الذين يعانون من الخَرَف. يتحدث إليهم، ويعزف الموسيقى، ويزودهم بالأخبار اليومية. كيف، وإلى أي مدى يمكن ذلك؟ للإجابة على هذه الأسئلة، يقوم الباحثون في اطار مشروع بحث أوربي اطلق عليه اسم ماريو باختباره في مراكز الرعاية، كهذا المركز في أيرلندا والذي زاره مراسلنا خوليان لوبيز.

اليوم الروبوت المساعد، ماريو، يقابل مريم. عمرها 83 عاماً . قبل عامين تم تشخيص اصابتها بالخرف الشديد. لكن ماريو قادر على إيقاظ ذاكرتها بطريقة ما لفترة من الزمن.

"الأشخاص الذين يعانون من الخَرَف قد لا يتذكرون بعض الأنشطة اليومية المباشرة لكنهم يتذكرون كلمات هذه الأنواع من الأغاني التي يعرفونها منذ شبابهم. من الجميل رؤية هذا، انه شيء يُسعدهم "، يقول آدم سانتوريلي، مهندس كهربائي، الجامعة الوطنية في إيرلندا (غالواي).

"هناك الموسيقى والأضواء، والكثير من الأشياء التي يمكن أن يقوم بها الروبوت. إنه يساعدهم (المرضى) على التحدث. بمجرد رؤيته، يشعرون بالدهشة من قدراته وما يستطيع الروبوت القيام به "، يقول جون كوين، مركز سانت برنارد للرعاية الصحية.