ناشط يتسلح بالورود لإصلاح طرقات بروكسل المحفرة.
أضحت طرقات العاصمة البلجيكية بروكسل المفحرة مزدانة بألوان زاهية، بفضل مجهودات الناشط أنتون شورمانز البالغ من العمر 29 سنة، والذي قام بزراعة ورود في الحفر، لتسليط الضوء على الحالة المزرية التي أضحت عليها طرقات العاصمة، قائلا إن أعمال صيانة أضحت ضرورية من أجل تحسين ظروف السلامة المرورية.
وقد تسلح أنتون بكيس حمل فيه نباتات من أزهار المسك والنرجس، وغرس في كل حفرة تعترضه وسط المدينة زهرة، بل وزرع نباتاته حتى وسط مفترقات الطرق المزدحمة.
ويقول أنتون الذي انتقل للعيش من هولندا إلى بلجيكا منذ سبع سنوات، إن المترجلين ومستعملي الدراجات الهوائية والنارية أزعجتهم الحفر كثيرا.
وقد جلب أنتون احترام السياح الذين أثنوا على جهوده، قائلا إن للزهور منظر جميل، وإن طريقة احتجاجه أثمرت إلى حد ما، إذ تمت إعادة تهئية بقعة كانت فيها حفرة، بعد يومين من قيامه بزرع زهرة فيها.