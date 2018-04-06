نشرة الأخبار الأسبوعية 2018/04/06

في هذه الإحاطة الإخبارية الاسبوعية، نحدثكم عن أهم الأخبار التي وسمت الأسبوع الحالي،سياسيا و اقتصاديا و حتى اجتماعيا.هذه التغطية أعدها ستيفان غروبي وعيسى بوقانون

اتحادات السكك الحديدية الفرنسية تواجه ماكرون في إضراب متواصل

تواجه فرنسا منذ 3 أبريل نيسان أول موجة من إضرابات متواصلة في السكك الحديدية والتي من المتوقع أن تسبب حالة من الفوضى في اختبار لتصميم الرئيس إيمانويل ماكرون على تحديث الاقتصاد الفرنسي.ودعت الاتحادات العمالية الرئيسية في مجال السكك الحديدية إلى إضرابات تستمر يومين في كل خمسة أيام خلال الأشهر الثلاثة المقبلة احتجاجا على تعديل في الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية(إس.إن.سي.إف) قبل فتحها أمام المنافسة مثلما يشترط قانون الاتحاد الأوروبي.وآخر مرة واجه فيها رئيس فرنسي اتحادات السكك الحديدية بشأن المزايا التي يتمتع بها العمال انتهت بشكل سيء. وأدت إضرابات عام 1995 إلى إصابة باريس بالشلل وأجبرت رئيس الوزراء آلان جوبيه على سحب الإصلاحات في هزيمة لم يتمكن من التعافي منها.ولكن الاتحادات الفرنسية أضعف مما كانت عليه في 1995 كما أنها غير موحدة في ردها على إصلاحات ماكرون الاجتماعية والاقتصادية. وقال استطلاع أجرته مؤسسة إيفوب ونُشر يوم الأحد (أول أبريل نيسان) إن أكثر من نصف الشعب الفرنسي يرى أن خطة الإضراب غير مُبررة.

رئيس وزراء فرنسا يتشدد في إصلاح السكك الحديدية واتحادات عمالية تتهمه بالصلف

5 أبريل نيسان قال رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب اليوم الخميس إن حكومته لن تتزحزح عن موقفها بإجراء تغييرات في الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية المملوكة للدولة وردت اتحادات عمالية باتهامه بالصلف وقالت إن إضرابات أخرى عن العمل ستتم كما هو مقرر لها. ووصف فيليب خطط الحكومة للتوقف عن تعيين عمال للسكك الحديدية بعقود ضخمة تسري مدى الحياة بأنه غير قابل للتفاوض. ووصف رئيس أكثر الاتحادات العمالية اعتدالا بين أربعة اتحادات تشارك في الإضراب هذا الأمر بأنه غير مقبول.

وتتوقع الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية أن يكون ذلك أحد أكبر الإضرابات منذ سنوات مع إعلان موظف من كل اثنين تقريبا أنه سيشارك فيه. وقالت الشركة إن خطوط نقل الركاب إلى باريس ستتضرر بشدة وإنه لن يعمل سوى خط واحد فقط من ثمانية خطوط للقطار الفائق السرعة.وستواجه خدمات السكك الحديدية الدولية ارتباكا أيضا ولن تكون هناك قطارات بين فرنسا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا. وقالت الشركة إن قطارا واحدا فقط من كل ثلاثة قطارات إلى ألمانيا سيعمل في حين أن خدمة يوروستار التي تربط بين لندن وباريس وبروكسل ستشغل ثلاثة قطارات من كل أربعة قطارات.ويريد ماكرون تحويل الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية المُثقلة بالديون إلى شركة تحقق أرباحا. وتقول الاتحادات إنه يمهد الطريق أمام خصخصتها.وإذا انتصر ماكرون على الاتحادات العمالية فسيحدد ذلك الإيقاع بالنسبة لخطط الإصلاح الرئيسية الأخرى ومن بينها إصلاح نظام التعليم والمعاشات.ويخشى عمال الشركة من أن يفقدوا ضمانات الوظيفة مدى الحياة والزيادة السنوية التلقائية وسياسة المعاش المبكر السخية.

ترامب يقترح فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 100 مليار دولار على الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان إنه أصدر تعليمات لمسؤولي التجارة في الولايات المتحدة بدراسة فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 100 مليار دولار على الواردات من الصين “في ضوء رد الصين غير العادل” في مواجهة خطوات جمركية أمريكية سابقة.وقال البيان الصادر يوم الخميس إن الممثل التجاري الأمريكي خلص إلى أن الصين “انتهجت مرارا ممارسات تمكنها من الحصول على الملكية الفكرية الأمريكية بشكل غير عادل”.

ألمانيا: يجب الانخراط في حوار مع الولايات المتحدة لتجنب حرب تجارية

قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الأربعاء إن من الضروري أن تنخرط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حوار من أجل تجنب نشوب صراع تجاري.وردت الصين يوم الأربعاء على خطط واشنطن الرامية إلى فرض رسوم جمركية على واردات قادمة من الصين يصل حجمها إلى 50 مليار دولار بفرض قائمة من الرسوم المماثلة على واردات مهمة تأتي من الولايات المتحدة وبينها فول الصويا والطائرات والسيارات والويسكي والكيماويات.وقالت المتحدثة إن “التطور يظهر أن أهم شيء لنا هو الاستفادة من الوقت الذي لدينا الآن حتى أول مايو (أيار) لإجراء حوار بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل تجنب دوامة تقود إلى صراع تجاري”.وقالت إن من المهم أيضا التحدث مع الصين بشأن التجارة.

تركيا تطلب إعفاء أمريكيا من رسوم الصلب والألومنيوم

قال مسؤول تركي إن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أرسل خطابا إلى وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس يطلب فيه إعفاء من الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات الصلب والألومنيوم.في الشهر الماضي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على الصلب وعشرة بالمئة على الألومنيوم. وقال مستشار للرئيس التركي رجب طيب إردوغان في ذلك الوقت إن تركيا قد ترد بإجراءات من جانبها.

تركيا وروسيا وإيران تتعهد بالعمل من أجل استقرار سوريا

تعهدت تركيا وإيران وروسيا خلال قمة ثلاثية عقدت في أنقرة يوم الأربعاء بتسريع الجهود لبسط الاستقرار في سوريا وأكدت التزامها المشترك تجاه البلاد بعد يوم من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال سحب القوات الأمريكية.تعهدت تركيا وإيران وروسيا بتسريع الجهود لبسط الاستقرار في سوريا وأكدت التزامها المشترك تجاه البلاد بعد يوم من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال سحب القوات الأمريكية.وذكر بيان للبلدان الثلاثة بعد اجتماع قمة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني عقد في أنقرة يوم الأربعاء أن هذه الدول عازمة على “تسريع جهودها لضمان الهدوء على الأرض” في سوريا.وأوضح الرئيس الإيراني حسن روحاني، في مؤتمر صحفي للزعماء الثلاثة، أن بلاده تعتقد بعدم وجود حل عسكري للأزمة السورية قائلا “إننا بحاجة إلى وقف الحرب في سوريا بالوسائل السلمية”. واتهم روحاني الولايات المتحدة بدعم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ودعا كافة الدول إلى احترام استقلال سوريا حليفتها العربية الرئيسية.وقال الرئيس التركي إن بلاده ترغب في بناء مستشفى متنقل للمساعدة في علاج المدنيين النازحين من مناطق كانت خاضعة للمعارضة في الغوطة الشرقية على مشارف دمشق وسيطر عليها الجيش السوري.وتعمل الدول الثلاث معا لمحاولة الحد من العنف في سوريا رغم دعمها لأطراف متعارضة في الحرب. وروسيا وإيران هما أقوى مؤيدي الرئيس السوري بشار الأسد فيما تدعم تركيا المعارضة المسلحة المناهضة له.ورغم الخلافات بين إيران وروسيا وتركيا فإن قرارها بالعمل المشترك يشير إلى دورها المحوري في الأزمة السورية مع تزايد الشكوك بشأن التزام واشنطن. وقال مسؤول أمريكي كبير الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب يرغب في سحب القوات الأمريكية من سوريا قريبا لكنه أشار إلى أنها “لن تنسحب على الفور “.

ترامب يوافق على بقاء القوات الأمريكية في سوريا لفترة ثم سحبها قريبا

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية يوم الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب وافق في اجتماع لمجلس الأمن القومي الثلاثاء على إبقاء القوات الأمريكية في سوريا لفترة أطول من أجل هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية لكنه يريد سحبها في وقت قريب نسبيا.وأضاف المسؤول أن ترامب لم يقر جدولا زمنيا محددا لسحب القوات خلال الاجتماع. وقال إنه يريد ضمان هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ويريد من دول أخرى في المنطقة والأمم المتحدة بذل مزيد من الجهود والمساعدة في تحقيق الاستقرار بسوريا.وتابع المسؤول “لن نسحب (القوات) على الفور لكن الرئيس ليس مستعدا لدعم التزام طويل الأجل”.وعبر ترامب عن رغبته في سحب القوات الأمريكية من سوريا خلال خطاب في أوهايو يوم الخميس الماضي. وقال مسؤولون إنه ضغط من أجل الانسحاب المبكر خلال محادثات غير معلنة مع معاونيه لشؤون الأمن القومي.وقال ترامب في مؤتمر صحفي جمعه يوم الثلاثاء مع زعماء من دول البلطيق “حققنا نجاحا ساحقا أمام (تنظيم الدولة الإسلامية). وسوف نحقق نجاحا عسكريا أمام أي أحد. لكن أحيانا يكون التوقيت مواتيا للعودة إلى أرض الوطن. ونحن نفكر في ذلك بجدية”.ويضغط مستشارو ترامب عليه للإبقاء ولو على قوة صغيرة في سوريا لضمان دحر المتشددين ومنع إيران من إيجاد موطئ قدم لها هناك.

قبيل زيارة ولي العهد السعودي.. مشرع فرنسي يطالب بتحقيق في مبيعات الأسلحة

قدم مشرع من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلبا رسميا بفتح تحقيق برلماني في مدى قانونية مبيعات الأسلحة الفرنسية للتحالف الذي تقوده السعودية للقتال في اليمن، وذلك قبل أيام من زيارة ولي عهد المملكة لفرنسا.وتتزايد الضغوط على ماكرون لخفض الدعم العسكري للسعودية والإمارات، اللتين تقودان التحالف الذي يخوض قتالا ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على معظم شمال اليمن والعاصمة صنعاء.وأودى الصراع بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص وشرد ما يربو على ثلاثة ملايين دون علامة تذكر على انفراجة دبلوماسية للأزمة.وأظهر مسح أجرته مؤسسة يوجوف أن 75 في المئة من الشعب الفرنسي يريدون أن يعلق ماكرون مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات. كما حذرت جماعات حقوقية من إجراءات قانونية محتملة إذا لم توقف الحكومة المبيعات.وقال سيباستيان نادو، وهو مشرع جرى انتخابه العام الماضي ضمن مئات من البرلمانيين الجدد الذين يشكلون الأغلبية التي يتمتع بها ماكرون، يوم الخميس إنه و 15 نائبا آخرين تقدموا رسميا بطلب لإنشاء لجنة تحقيق.ويطالب هؤلاء بتشكيل لجنة من 30 عضوا “لدراسة التزام فرنسا بالمعايير الدولية فيما يخص تراخيص تصدير الأسلحة والذخيرة وكذلك التدريب والخدمات والمساعدة التي منحتها بلادنا خلال السنوات الثلاثة تلك إلى الأطراف المتحاربة في الصراع اليمني”.

ويأتي تحرك نادو قبل ثلاثة أيام فقط من وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا لإجراء محادثات ثنائية ويمثل مفاجأة إذ لم يواجه ماكرون معارضة تذكر في البرلمان منذ قدومه إلى السلطة العام الماضي ويتمتع بأغلبية مطلقة، مع استعداد قليل من نواب حزبه للتشكيك في قرارات السلطة التنفيذية.وفرنسا ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم وتعد الدولتان من بين أكبر مشتري العتاد منها.ودافعت الرئاسة الفرنسية عن إجراءاتها الخاصة بصادرات الأسلحة في إفادة قبل زيارة الأمير محمد.وقال مصدر رئاسي فرنسي “توجد رقابة صارمة للغاية على صادرات الأسلحة… التي تلتزم بمعايير بالغة الدقة، بما في ذلك مخاوف بشأن الأوضاع التي ربما يتعرض فيها السكان المدنيون للخطر”.ولا تخضع إجراءات الترخيص الخاصة بصادرات الأسلحة لضوابط برلمانية في فرنسا خلافا للعديد من حلفائها، إذ تقرها لجنة يشرف عليها رئيس الوزراء وتشمل وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد.

جماعات حقوقية تدعو ماكرون للضغط على ولي عهد السعودية لإنهاء حصار اليمن

دعت عشر جماعات حقوقية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء لاستغلال زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للضغط عليه لإنهاء حصار الموانئ اليمنية والعمل على حل دبلوماسي للصراع هناك.وتتصاعد الضغوط على ماكرون لتقليص الدعم العسكري للسعودية والإمارات اللتين تقودان حملة التحالف ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على معظم شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء.وتسبب الصراع في مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وتشريد ما يزيد على ثلاثة ملايين.

عرض لوحة رسمها هتلر لإحدى حبيباته في مزاد بألمانيا

قال دار مزادات في ألمانيا يوم الخميس إن لوحة زيتية من المعتقد أن الدكتاتور النازي أدولف هتلر رسمها لإحدى حبيباته ستعرض للبيع في مزاد الأسبوع المقبل بسعر يبدأ من 60 ألف يورو .وتصور اللوحة، وهي بطول 63 سنتيمترا وعرض 48 سنتيمترا وعليها توقيع هتلر عام 1916، شارلوت لوبجوا وهي امرأة فرنسية قابلها هتلر عندما خدم في فرنسا أثناء الحرب العالمية الأولى بحسب ما قال فيرنر ميزر الذي توفي عام 2007 وكان أحد المهتمين بدراسة شخصية هتلر والكتابة عنه.وقالت دار مزادات فايدلر في بيان إن العمل الذي يحمل اسم “صورة فتاة” كان اشتراه رجال صناعة بلجيكيون حوالي عام 1967.وأضافت الدار أن بحوزتها وثائق تثبت عرض هذه اللوحة في معارض للفنون في اليابان.وكان هتلر يكسب رزقه من الرسم خلال العشرينات قبل أن يتولى السلطة ويقود ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

نتنياهو يقول كندا وإيطاليا وألمانيا تستقبل مهاجرين أفارقة من إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إن كندا وإيطاليا وألمانيا ستستقبل بعض المهاجرين الأفارقة الموجودين في إسرائيل وذلك بموجب اتفاق توصلت إليه مع مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين.وقالت إسرائيل إنها تعتزم وفقا للاتفاق نقل أكثر من 16 ألف مهاجر إلى بلدان غربية.وقال نتنياهو في تصريحات بثها التلفزيون على الهواء “(هذا) اتفاق فريد من نوعه بين مفوضية الأمم المتحدة ودولة إسرائيل، سوف ينقل 16250 شخصا إلى الخارج، يأخذهم إلى دول متقدمة مثل كندا أو ألمانيا وإيطاليا- هذا هو ما التزمت به مفوضية الأمم المتحدة العليا- بتنظيمه بل وتمويله”.