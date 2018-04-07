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الصين تمنع البث المباشر عبر الانترنت على القصر

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الصين تمنع البث المباشر عبر الانترنت على القصر

الصين تمنع البث المباشر عبر الانترنت على القصر
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أغلق مراقبو الشبكة العنكبوتية في الصين حوالي 5 آلاف حساب بث مباشر على الانترنت، اشترك فيه أشخاص من الأحداث، ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة.

وقالت إدارة فضاء الانترنت في الصين إنها حذفت أيضا حوالي 300 ألف شريط مصور، قام قصر ببثها مباشرة.

ومنذ شهر آذار/مارس الماضي تم سحب حوالي 70 تطبيقا، يشتبه في ارتباطها بالدعارة أو القمار.

وقد قدمت الإدارة الصينية هذه الأرقام ، بعد أن أمرت موقعين شعبيين رائجين للبث المباشر على الانترنت هما "كوسايشو" و"توتياو" بغيير ممارستهما. وتتهم الشركتان بالسماح للقصر بنشر مضامين مضرة.

من جانبهما قالت الشركتان إنهما وافقتا على إصلاح المشاكل العالقة، ووعدتا بإغلاق جميع حسابات البث المباشر على الانترنت، التي فتحها أشخاص قصر خلال خمسة أيام، كما وعدتا أيضا بزيادة المضمون المنظم المتطابق مع القوانين، وبأن يحذفا وظائف بعض مواقع البث المباشر على الانترنت.

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