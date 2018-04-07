تركيا تعلن حصيلة جديدة لعمليتها ضد الأكراد شمال العراق

قالت القوات المسلحة التركية يوم السبت إن نحو 108 مسلحين أكراد جرى "تحييدهم" في عمليات استهدفت جنوب شرق تركيا وشمال العراق خلال الأسبوع الماضي.

ويستخدم الجيش مصطلح "تحييد" للإشارة إلى العمليات التي يتم خلالها قتل أو إصابة أو اعتقال أفراد من القوات المعادية له.

وفي حصيلة أسبوعية قال الجيش إنه حيد 31 مسلحا من حزب العمال الكردستاني المحظور في أقاليم تونجلي وماردين وديار بكر وشرناق في جنوب شرق البلاد.

وأضاف أن 77 مسلحا آخرين جرى تحييدهم خلال عمليات عبر الحدود.

وفي وقت سابق يوم السبت قال الجيش إنه حيد ستة مسلحين في ضربة جوية استهدفت منطقة هاكورك بشمال العراق.

وتنفذ تركيا بانتظام ضربات جوية ضد مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق حيث يتمركز مسلحوه في جبال قنديل لكنها أيضا هددت في الآونة الأخيرة بتوجيه عملياتها إلى سنجار.

وتشكو أنقرة منذ فترة طويلة من هجمات على أهداف تركية يشنها مسلحو حزب العمال الكردستاني الذين يتخذون من سنجار مقرا لهم.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده ستنفذ "كل ما هو ضروري" إذا فشلت الحملة العراقية ضد المسلحين مما يشير لاحتمال تنفيذ الجيش التركي لعملية مباشرة هناك.

وتنفذ القوات التركية حاليا عملية عسكرية شاملة في منطقة عفرين في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني.

ويشن حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، تمردا في منطقة جنوب شرق تركيا ذات الغالبية الكردية منذ ثلاثة عقود مما أسفر عن سقوط نحو 40 ألف قتيل.

المصدر: رويترز